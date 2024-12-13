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Мексиканский пилот Формулы-1 привез команде грузовик текилы

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес привез на базу своей команды крупную партию текилы. Об этом сообщает PlanetF1.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-летний мексиканец является амбассадором бренда Patron Tequila. В знак благодарности своей команде за сезон он привез на базу команды 2000 бутылок премиальной текилы на общую сумму 504 тыс. долларов.

«Семья — это все. Спасибо “Ред Булл” за невероятный год», — написал Перес в соцсетях.

Перес провел свой худший сезон за четыре года в «Ред Булл». Он занял восьмое место в личном зачете и набрал всего 152 очка, что почти в три раза меньше, чем его партнер по команде Макс Ферстаппен (437), выигравший четвертый чемпионский титул подряд. Из-за слабого результата Переса «Ред Булл» упустил победу в Кубке конструкторов, заняв лишь третье место.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» в межсезонье может расстаться с Пересом и заменить его на одного из пилотов своей молодежной академии. Несмотря на это, Перес сумел сохранить место в команде благодаря привлечению новых спонсоров.