Мексиканский пилот Формулы-1 привез команде грузовик текилы

Перес провел свой худший сезон за четыре года в «Ред Булл». Он занял восьмое место в личном зачете и набрал всего 152 очка, что почти в три раза меньше, чем его партнер по команде Макс Ферстаппен (437), выигравший четвертый чемпионский титул подряд. Из-за слабого результата Переса «Ред Булл» упустил победу в Кубке конструкторов, заняв лишь третье место.