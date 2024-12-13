Руанда подала заявку на проведение Гран-при «Формулы-1»

Сегодня в столице страны Кигали проходит торжественная церемония FIA Gala, где наградят призеров и чемпионы гоночных серий, проходящих под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA). Перед началом церемонии президент Руанды объявил о официальном начале переговоров с руководством «Формулы-1».
«Я рад официально заявить, что Руанда подает заявку на право принимать Гран-при “Формулы-1”, чтобы вернуть дух гонок в Африку. Огромное спасибо Стефано Доменикали и всей команде “Ф-1”. Обсуждение вопроса проведения гонки проходит очень хорошо. Уверяю, мы подходим к этой возможности со всей серьезностью и ответственностью», — сказал Кагаме.
Гоночную трассу для проведения этапа планируется построить рядом с аэропортом Бугесера, который находится в 40 км от Кигали. Строительство аэропорта началось в 2017 году. Сдача объекта планируется в 2026 году, его возведение обошлось стране в два миллиарда долларов.
Предварительные работы по разработке проекта автодрома начались более года назад. Проектированием занимается компания Test & Training International, принадлежащая бывшему гонщику «Формулы-1» Александру Вурцу. Планируется, что трасса будет построена на берегу озера, а ее конфигурация органично впишется в холмистый рельеф местности.
ЮАР является единственной африканской страной, которая принимала «королевские гонки». С 1962-го по 1993 год в стране прошли 23 Гран-при, большую часть из которых приняла гоночная трасса «Кьялами» недалеко от Йоханнесбурга. Руководство «Формулы-1» пыталось возродить южноафриканский этап, однако переговоры с местным промоутером не увенчались успехом.
Президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил, что возвращение гоночной серии в Африку является один из их главных приоритетов.
«Мы хотим выйти в Африку, но нам нужны правильные инвестиции и правильный стратегический план. Нам нужно выбрать подходящий момент. Мы должны убедиться, что в этой стране, регионе и континенте будет подходящая организация, потому что, конечно, у них могут быть и другие приоритеты», — заявил Доменикали.
На данный момент в календарь «Формулы-1» включено 24 Гран-при — рекордное количество этапов в истории «королевских гонок». Ранее сообщалось, что в 2026 году календарь «Формулы-1» покинет Гран-при Нидерландов.