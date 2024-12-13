Руанда подала заявку на проведение Гран-при «Формулы-1»

«Мы хотим выйти в Африку, но нам нужны правильные инвестиции и правильный стратегический план. Нам нужно выбрать подходящий момент. Мы должны убедиться, что в этой стране, регионе и континенте будет подходящая организация, потому что, конечно, у них могут быть и другие приоритеты», — заявил Доменикали.