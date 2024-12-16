Ральф Шумахер объяснил, в чем Ферстаппен превосходит Хэмилтона

«Этот сезон просто показал разницу между Максом и Льюисом. Ферстаппен действительно способен предоставить те дополнительные знания и навыки, которыми обладали эти исключительно талантливые чемпионы мира до него. Таких немного, и, честно говоря, я не считаю Льюиса Хэмилтона одним из них. Он, конечно, исключителен тоже, но ему, как и Себастьяну Феттелю, всегда нужны идеальные условия и машина», — приводит слова Ральфа издание Racingnews365.
«Макс Ферстаппен добился победы в этом году при таких обстоятельствах… Трудности с Кристианом Хорнером, уход Эдриана Ньюи. Если рассматривать исключительно сезон “Ред Булл”, то Ферстаппен значительно превзошел партнера по команде Серхио Переса, который не смог добиться успеха, когда в середине сезона возникли проблемы с машиной. Вначале машина была превосходной, но затем произошла катастрофа. И все же Макс держался молодцом и всегда добивался успеха. И если сравнивать его с товарищем по команде, то нидерландец просто невероятен», — добавил Ральф Шумахер.
Льюис Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов. В 2024 году британец провел свой последний сезон за «Мерседес». Со следующего года титулованный гонщик будет пилотировать болид «Ферарри».
Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2024. Нидерландский гонщик гарантировал себе титул после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен в итоге был пятым, а Норрис — шестым. Это чемпионство стало четвертым подряд для нидерландца.