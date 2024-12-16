Ральф Шумахер объяснил, в чем Ферстаппен превосходит Хэмилтона

«Макс Ферстаппен добился победы в этом году при таких обстоятельствах… Трудности с Кристианом Хорнером, уход Эдриана Ньюи. Если рассматривать исключительно сезон “Ред Булл”, то Ферстаппен значительно превзошел партнера по команде Серхио Переса, который не смог добиться успеха, когда в середине сезона возникли проблемы с машиной. Вначале машина была превосходной, но затем произошла катастрофа. И все же Макс держался молодцом и всегда добивался успеха. И если сравнивать его с товарищем по команде, то нидерландец просто невероятен», — добавил Ральф Шумахер.