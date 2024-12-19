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Боттас вернулся в состав «Мерседеса» спустя три года

Гонщик Валттери Боттас стал первым резервным пилотом «Мерседеса».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я рад, наконец, ответить на вопрос, который задавал себе в течение последнего месяца. Следующим шагом будет возвращение в семью “Мерседеса” в качестве третьего пилота в 2025 году, и я очень рад этой возможности. Хочу поблагодарить команду в Брэкли и всех в “трёхконечной звезде” за то, что приняли меня обратно с распростёртыми объятиями.

Несмотря на трудности последних нескольких лет, я знаю, что мне ещё многое предстоит сделать для Формулы-1. С пятилетнего возраста, когда я рос в Настоле, Финляндия, я был сосредоточен на достижении успеха на высшем уровне в автоспорте. Мне посчастливилось насладиться многими невероятными моментами за 12 лет моей работы в Формуле-1.

Поскольку я возвращаюсь туда, где было достигнуто так много из этих моментов, я с нетерпением жду возможности использовать все полученные знания, чтобы помочь команде выступать и продвигаться к нашей цели — борьбе за чемпионство в мире», — приводит слова Боттаса пресс-служба клуба.

Напомним, ранее Валттери выступал в составе «Мерседеса» с 2017 по 2021 год. Последние три года Боттас провёл в составе «Заубера», где по итогам прошедшего чемпионата показал свой худший результат в карьере, став 22-м по итогам сезона.