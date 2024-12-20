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«Формула-1» опубликовала полный список гонщиков на сезон-2025

Определились окончательные составы всех команд на следующий сезон самой престижной гоночной серии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт "Формулы-1"

20 декабря стало известно о том, что 20-летний франко-алжирский пилот Исаак Хаджар подписал контракт с «Рейсинг Буллз». Таким образом, стали известны все 20 пилотов десяти команд «Формулы-1» на сезон-2025.

Полностью список выглядит следующим образом:

  1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
  2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
  3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.
  4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
  5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
  6. «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн.
  7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.
  8. «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар.
  9. «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс.
  10. «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

В 2025 году будет проведен 76-й по счету чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Предварительная версия календаря на сезон 2025 включает 24 гонки. Сезон планируется начать 16 марта. По традиции первым этапом чемпионата станет Гран-при Австралии. Сезон будет завершен 7 декабря этапом в Абу-Даби.