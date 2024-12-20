«Формула-1» опубликовала полный список гонщиков на сезон-2025

В 2025 году будет проведен 76-й по счету чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Предварительная версия календаря на сезон 2025 включает 24 гонки. Сезон планируется начать 16 марта. По традиции первым этапом чемпионата станет Гран-при Австралии. Сезон будет завершен 7 декабря этапом в Абу-Даби.