«Формула-1» опубликовала полный список гонщиков на сезон-2025

20 декабря стало известно о том, что 20-летний франко-алжирский пилот Исаак Хаджар подписал контракт с «Рейсинг Буллз». Таким образом, стали известны все 20 пилотов десяти команд «Формулы-1» на сезон-2025.
Полностью список выглядит следующим образом:
- «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
- «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
- «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон.
- «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.
- «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.
- «Альпин» — Пьер Гасли и Джек Дуэн.
- «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман.
- «Рейсинг Буллз» — Юки Цунода и Исак Хаджар.
- «Уильямс» — Александер Албон и Карлос Сайнс.
- «Кик-Заубер» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.
В 2025 году будет проведен 76-й по счету чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Предварительная версия календаря на сезон 2025 включает 24 гонки. Сезон планируется начать 16 марта. По традиции первым этапом чемпионата станет Гран-при Австралии. Сезон будет завершен 7 декабря этапом в Абу-Даби.