Макс Ферстаппен подтвердил, что остается в «Ред Булл»

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью немецким СМИ сообщил, что четырехкратный чемпион мира продолжит сотрудничество с австрийской командой. Это заявление прозвучало после того, как гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл в ходе Гран-при Австрии рассказал о переговорах между Максом Ферстаппеном и «Мерседесом», что стало поводом для обсуждения возможного перехода нидерландца.