Макс Ферстаппен подтвердил, что остается в «Ред Булл»

«Время прекратить слухи. Я буду выступать за “Ред Булл” в 2026 году», — приводит слова Ферстаппена портал GPBlog.
Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко в интервью немецким СМИ сообщил, что четырехкратный чемпион мира продолжит сотрудничество с австрийской командой. Это заявление прозвучало после того, как гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл в ходе Гран-при Австрии рассказал о переговорах между Максом Ферстаппеном и «Мерседесом», что стало поводом для обсуждения возможного перехода нидерландца.
Макс Ферстаппен дебютировал в «Формуле-1» в 2015 году. С 2016 года он выступает за «Ред Булл». Действующий контракт пилота рассчитан до конца 2028 года.
В 2024 году Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1» и выиграл четвертый титул подряд. После 13 этапов сезона-2025 Ферстаппен набрал 185 очков и занимает лишь третье место в турнирной таблице чемпионата мира, уступая пилотам «Макларена» — британцу Ландо Норрису (250) и австралийцу Оскару Пиастри (266).
В июле с поста руководителя после 20 лет работы был отправлен в отставку Кристиан Хорнер. По данным СМИ, Макс Ферстаппен и его окружение выступали за увольнение британца. Новым главой команды стал Лоран Мекис, ранее занимавший аналогичный пост в «Рейсинг Буллз».