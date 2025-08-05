Шумахер назвал главное преимущество Ферстаппена над соперниками

С Норрисом и Пиастри все иначе — им постоянно приходится выкладываться на пределе возможностей, чтобы обойти партнера по команде. Они борются за свое место в команде, и эта позиция крайне важна для дальнейшего развития машины. Чем больше давление, тем больше вероятность ошибки. Вы видели это вначале с Леклером. Сейчас он укрепил свои позиции, но такое тоже может случиться.