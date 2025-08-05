Шумахер назвал главное преимущество Ферстаппена над соперниками

Экс-гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о четырехкратном и действующем чемпионе мира Максе Ферстаппене.
"Это заметно: например, Пиастри с его ошибками. Он чуть не спровоцировал еще одну аварию с Норрисом, это была очередная опасная ситуация, уже вторая в этом сезоне. И Норрис, и Пиастри, и Леклер в прошлом постоянно совершали эти мелкие ошибки.
Если посмотреть на Макса Ферстаппена: он был единственным, кто даже в прошлом году не ошибался. Даже когда машина была неидеальна. Им пока не удалось приблизиться к этому. Ферстаппен задает планку во всем. В удачные дни остальные трое действительно хороши, но иногда небольшие ошибки снова появляются.
Что ж, я хочу немного их защитить. Можно назвать это ошибками, но можно и сказать: они атакуют, хотят выжать максимум и зарекомендовать себя как самых быстрых гонщиков. И не забывайте: у Ферстаппена не было серьезных конкурентов. Это не его вина, а вина его соперников.
С Норрисом и Пиастри все иначе — им постоянно приходится выкладываться на пределе возможностей, чтобы обойти партнера по команде. Они борются за свое место в команде, и эта позиция крайне важна для дальнейшего развития машины. Чем больше давление, тем больше вероятность ошибки. Вы видели это вначале с Леклером. Сейчас он укрепил свои позиции, но такое тоже может случиться.
С Ферстаппеном все всегда выглядит безупречно. Я также помню времена доминации моего брата… Если у тебя есть идеально работающая машина и напарник, который немного отстает, то можно подойти ко всему немного спокойнее. Тогда тебе не придется идти на крайний риск, слишком резко наезжать на бордюр или выезжать за пределы трассы. Об этом тоже стоит сказать", — приводит слова Ральфа Шумахера GPBlog.
Сейчас в личном зачете Ферстаппен занимает третье место — 187 очков после трех гонок.