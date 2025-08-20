Ричмонд
Льюис Хэмилтон замечен на яхте в компании голливудских актрис

Семикратный чемпион «Формулы-1» отдыхает на греческом острове Миконос, где был замечен в компании двух голливудских актрис — Ани Тейлор-Джой и Нины Добрев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Выполненная папарацци фотография опубликована в аккаунте La Gazzetta Ferrari в социальной сети X.

После 14 этапов сезона 2025 года Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете пилотов «Формулы-1». В активе британского спортсмена 109 очков. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 284 балла.

Льюис Хэмилтон перешел в «Феррари» по окончании минувшего сезона. Британец ранее выступал за «Макларен» (2007−2012) и «Мерседес» (2013−2024). Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов.