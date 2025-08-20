Льюис Хэмилтон замечен на яхте в компании голливудских актрис

Льюис Хэмилтон перешел в «Феррари» по окончании минувшего сезона. Британец ранее выступал за «Макларен» (2007−2012) и «Мерседес» (2013−2024). Хэмилтон — первый в истории гонщик «Формулы-1», одержавший 100 побед и завоевавший 200 подиумов. В 2020 году он также повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов.