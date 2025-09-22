Хорнер официально покинул «Ред Булл»

Хорнер возглавлял команду Формулы-1 с 2005 года, добившись восьми титулов среди пилотов и шести Кубков конструкторов. В 2024 году одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана в сексуальных домогательствах. Позже обвинения с него были сняты.