Хорнер официально покинул «Ред Булл»

Летом британец Кристиан Хорнер был отправлен в отставку с поста руководителя «Ред Булл» после 20 лет работы в команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл» после того, как стороны согласовали условия его выхода, превысившие 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Planet F1.

Хорнер возглавлял команду Формулы-1 с 2005 года, добившись восьми титулов среди пилотов и шести Кубков конструкторов. В 2024 году одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана в сексуальных домогательствах. Позже обвинения с него были сняты.

С июля 2025 года посты руководителя и гендиректора «Ред Булл» занимает французский спортивный менеджер и инженер Лоран Мекис.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 272 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 623 балла.