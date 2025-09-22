Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл» после того, как стороны согласовали условия его выхода, превысившие 100 миллионов долларов. Об этом сообщает Planet F1.
Хорнер возглавлял команду Формулы-1 с 2005 года, добившись восьми титулов среди пилотов и шести Кубков конструкторов. В 2024 году одна из сотрудниц «Ред Булл» обвинила Кристиана в сексуальных домогательствах. Позже обвинения с него были сняты.
С июля 2025 года посты руководителя и гендиректора «Ред Булл» занимает французский спортивный менеджер и инженер Лоран Мекис.
В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 272 очка. Лидером чемпионата является британская команда «Макларен», на счету которой 623 балла.