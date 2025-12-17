Кто в «Формуле-1» зарабатывает больше всех: топ-5 пилотов 2025 года

В «Формуле-1» победы на трассе не всегда гарантируют самые большие контракты. Один пилот может взять титул, но уступать в доходах более опытному или статусному гонщику. На размер зарплат влияют не только результаты сезона, но и роль в команде, условия контракта, бонусы и репутация. В этой статье — пять пилотов, которые заработали больше всех в 2025 году, и объяснение, почему именно они оказались на вершине финансового рейтинга.
Макс Ферстаппен — самый дорогой пилот чемпионата
В 2025 году Макс Ферстаппен снова возглавил список самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1» с общим доходом около $76 млн за сезон. Из этой суммы $65 млн составила базовая зарплата в Red Bull, еще $11 млн пришлись на бонусы за результаты. Даже без чемпионского титула он четвертый год подряд остается номером один по доходам.
Ключевая причина — его контрактный статус внутри команды. Ферстаппен не просто ведущий пилот, а фигура, вокруг которой выстроена вся спортивная и техническая стратегия Red Bull. Команда платит не за отдельные победы, а за стабильность, прогнозируемость и долгосрочное преимущество.
За последние пять лет, пока Forbes публикует рейтинги доходов «Формулы-1», Ферстаппен заработал около $323 млн только на зарплатах и бонусах.
Льюис Хэмилтон — самый дорогой ветеран чемпионата
В 2025 году Льюис Хэмилтон заработал около $70,5 млн и занял второе место в финансовом рейтинге «Формулы-1». По оценкам Forbes, его базовая зарплата в первом сезоне составила $70 млн, еще примерно $500 000 он получил в виде бонусов.
Хэмилтон остается высокооплачиваемым не из-за текущих результатов, а благодаря своему имени и статусу. Семикратный чемпион, лицо эпохи и один из самых узнаваемых гонщиков в мире, он приносит команде внимание спонсоров и глобальный интерес к болиду Ferrari. Для команды это инвестиция не только в очки, но и в имидж.
В итоге Хэмилтон продолжает зарабатывать больше большинства молодых и более успешных в сезоне пилотов. Его контракт — это плата за опыт, репутацию и влияние, которое выходит далеко за пределы трассы.
Ландо Норрис — чемпион сезона, но не самый богатый пилот
В 2025 году Ландо Норрис стал чемпионом «Формулы-1», но по доходам занял только третье место. Его общий заработок за сезон составил около $57,5 млн. В эту сумму вошли $18 млн базовой зарплаты, примерно $29,5 млн бонусов за результаты и еще $10 млн — премия за титул.
На первый взгляд цифры выглядят внушительно, но они ниже контрактов Ферстаппена и Хэмилтона. Причина простая: Норрис — чемпион нового поколения, а его контракт изначально строился без статуса суперзвезды. Большая часть дохода зависит от бонусов, а не от фиксированной зарплаты. Его заработок отражает текущий этап карьеры: громкий спортивный успех уже есть, а самые дорогие контракты — еще впереди.
Шарль Леклер — рост доходов после нового контракта
В 2025 году Шарль Леклер заработал около $30 млн, заметно прибавив по сравнению с прошлым сезоном, когда его доход оценивался в $27 млн. Рост связан с новым контрактом, который «Феррари» подписала с ним заранее, сделав ставку на стабильность и будущее команды. Здесь речь не о разовых бонусах, а именно о повышенной зарплате.
Для «Феррари» Леклер — долгосрочный проект и понятный лидер на несколько сезонов вперед. Он не всегда борется за титул, но регулярно приносит очки и держит команду в верхней части таблицы. В таких условиях команда платит за надежность и предсказуемость, а не только за громкие победы.
Лэнс Стролл — высокий доход без громких результатов
В 2025 году доход Лэнса Стролла оценивается примерно в $13,5 млн, что выглядит неожиданно на фоне его спортивных результатов. В личном зачете он занял 16-е место, набрав 33 очка, и редко оказывался в центре внимания по ходу сезона.
Причина проста и не связана с формой на трассе. Стролл выступает за Aston Martin, команду, владельцем которой является его отец, миллиардер Лоуренс Стролл. Именно поэтому выплаты гонщику раскрываются официально и фиксируются в отчетах, в отличие от большинства контрактов в «Формуле-1».
Эта история регулярно вызывает споры среди болельщиков, но с точки зрения финансовой логики все прозрачно. В случае Стролла доход определяется не результатами сезона, а структурой владения командой и условиями контракта.