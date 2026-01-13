Гонщик «Формулы-1» Джек Дуэн покинул «Альпин»

«Альпин» объявила о расторжении контракта с австралийским пилотом Джеком Дуэном.
«Команда Формулы-1 “Альпин” подтверждает достижение взаимного соглашения с Джеком Дуэном о прекращении его работы в команде в сезоне-2026 и даёт ему возможность воспользоваться другими карьерными возможностями.
Джек стал первым членом Академии, получившим место в команде, когда дебютировал на Гран-при Абу-Даби 2024 года. Команда хотела бы поблагодарить Джека за его преданность и профессионализм на протяжении последних четырех лет и желает ему, как на трассе, так и за ее пределами, всего наилучшего", — говорится в заявлении команды.
Австралийский гонщик провел за «Альпин» суммарно семь этапов в 2024 и 2025 годах, но после Гран-при Майами его заменили на Франко Колапинто. При этом у Джека оставался действующий контракт с командой из Энстоуна, но теперь и он официально расторгнут.
Джек Дуэн — сын пятикратного чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP Мика Дуэна.