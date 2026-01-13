Гонщик «Формулы-1» Джек Дуэн покинул «Альпин»

Джек стал первым членом Академии, получившим место в команде, когда дебютировал на Гран-при Абу-Даби 2024 года. Команда хотела бы поблагодарить Джека за его преданность и профессионализм на протяжении последних четырех лет и желает ему, как на трассе, так и за ее пределами, всего наилучшего", — говорится в заявлении команды.