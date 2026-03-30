Антонелли не выпил шампанское на подиуме в Японии из-за возраста

19-летний итальянец Антонелли стал победителем третьего этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Японии, который прошел на автодроме в Судзуке.
Антонелли выиграл второй этап подряд, 15 марта 19-летний гонщик стал лучшим на Гран-при Китая, одержав дебютную победу в карьере. Вторым финишировал австралийский гонщик «команды Макларен» Оскар Пиастри (отставание +13,722 секунды), третьим стал представитель Монако Шарль Леклер из «Феррари» (+15,270).
Антонелли не смог присоединится к Пиастри и Леклеру в традиционном «распылении» и распитии шампанского на подиуме, так как еще не достиг 20-летия— возраста, разрешенного для употребления алкоголя в Японии.
Вместо шампанского Антонелли держал бутылку с этикеткой этапа, предположительно наполненную игристой розовой водой, которая используется на подиумах «Формулы-1» в странах, где запрещен алкоголь. Леклер и Пиастри, в свою очередь, были на подиуме со стандартными бутылками от спонсора «Ф-1».
Кими Антонелли возглавляет личный зачет пилотов «Ф-1» сезона-2026, в его активе 72 очка. Второе место занимает партнер Антонелли по команде Джордж Расселл с 63 баллами. На третьей строчке располагается гонщик «Феррари» Шарль Леклер (49).
Из-за отмены двух гонок на Ближнем Востоке следующий этап «Формулы-1» пройдет лишь через пять недель — с 3 по 5 мая. Это будет пятый в истории Гран-при Майами.