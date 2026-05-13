День в истории: 13 мая 1950 года гонкой в Сильверстоуне открылся первый сезон Формулы-1

Гонку выиграл итальянский пилот Нино, а на Alfa Romeo 158, опередив своих партнеров по команде Луиджи Фаджиоли и Реджа Парнелла. В развернувшейся борьбе победу в тот день активно участвовал и легендарный Хуан-Мануэль Фанхио, который в начале гонки был главным совперником Фарины, но позже сошел из‑за технических проблем. Всего в гонке участвовали 22 машины, а король Георг VI и королева Елизавета прибыли на старт, подчеркнув значимость события для всей страны.