День в истории: 13 мая 1950 года гонкой в Сильверстоуне открылся первый сезон Формулы-1

13 мая 1950 года в Сильверстоуне состоялась первая гонка первого чемпионата мира Формулы‑1 — этап Гран‑при Великобритании, который официально положил начало новой эпохе автоспорта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На бывшем аэродроме в Англии состоялась гонка, которая изменила не только гоночный мир, но и представление о технологиях, скорости и организации международных соревнований.

Гонку выиграл итальянский пилот Нино, а на Alfa Romeo 158, опередив своих партнеров по команде Луиджи Фаджиоли и Реджа Парнелла. В развернувшейся борьбе победу в тот день активно участвовал и легендарный Хуан-Мануэль Фанхио, который в начале гонки был главным совперником Фарины, но позже сошел из‑за технических проблем. Всего в гонке участвовали 22 машины, а король Георг VI и королева Елизавета прибыли на старт, подчеркнув значимость события для всей страны.

Этот этап стал первым из семи в дебютном сезоне Формулы‑1: к нему добавились Гран‑при Монако, США, Швейцарии, Бельгии, Франции и Италии. В итоге титул первого чемпиона мира в новой эпохе также достался Нино Фарине, который закрепил успех Alfa Romeo и увековечил свое имя в истории серии.

Для автоспорта 13 мая 1950 года стало подобием дня рождения: на трассе Сильверстоун открылась новая глава в истории кольцевых гонок, а Формула‑1 постепенно превратилась в одну из самых технически продвинутых и массово обсуждаемых спортивных дисциплин в мире.