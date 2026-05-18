В «Мерседесе» отреагировали на ажиотаж вокруг Антонелли и Расселла

В нынешнем сезоне «Формулы-1» 19-летний Антонелли выиграл три этапа Гран-при и лидирует в личном зачете пилотов. 28-летний Рассел одержал победу на первом этапе Гран-при в Австралии и располагается на втором месте в зачете.
— Кими все еще 19 лет, у него за плечами только один сезон опыта, и у него неизбежно будут как взлеты, так и спады, потому что это совершенно нормально для развития молодого пилота, и мы не должны об этом забывать.
Так что прямо сейчас ажиотаж вокруг Кими и освещение в медиа, я бы сказал, складываются, скорее, в его пользу и против Джорджа, и, как это часто бывает, во всей этой истории куда больше шума, чем реального содержания.
В лице Джорджа у нас есть пилот с потенциалом чемпиона мира, почти с 10-летним опытом выступлений в «Формуле-1», который не только невероятно быстр, но и, вероятно, один из самых трудолюбивых гонщиков в пелотоне, — приводит слова Лорда портал F1 Oversteer.