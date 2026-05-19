Вассер раскритиковал изменения процедуры старта в «Ф-1»

Руководитель Ferrari Фредерик Вассер раскритиковал изменения процедуры старта, которые FIA внесла перед началом сезона-2026 в «Формуле-1».
Из-за особенностей новых силовых установок федерация добавила пять секунд к предстартовой процедуре, чтобы команды успевали подготовить турбину к старту. По мнению Вассера, это решение помогло конкурентам Ferrari сократить отставание в одном из сильнейших компонентов итальянской команды.
«Без “синих огней” некоторые машины до сих пор стояли бы на стартовой решетке в Китае», — заявил Вассер в интервью FormulaPassion.
Француз также отметил, что Ferrari изначально разрабатывала силовую установку с акцентом на максимально эффективный старт.
«Политически это был умный ход, но не очень корректный», — добавил Вассер, комментируя жалобы других команд на вопросы безопасности.
По информации источника, наибольшие проблемы на стартах в начале сезона испытывали Mercedes и Red Bull, тогда как Ferrari оставалась одной из лучших команд по этому показателю.
Вассер подчеркнул, что FIA имела право вмешаться по соображениям безопасности, однако признал ситуацию несправедливой по отношению к Ferrari.