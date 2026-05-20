Шумахер заявил о возможном уходе Окона из «Хааса»

«Окон недостаточно хорош. В лучшем случае он на одном уровне с Берманом, но обычно уступает ему. При этом Берман только начинает карьеру и продолжает прогрессировать», — заявил Шумахер.
По словам бывшего гонщика, уход Окона из «Хааса» после сезона выглядит практически неизбежным.
«Не могу представить, что мы увидим Эстебана Окона в следующем сезоне. На мой взгляд, его уход практически предрешен», — отметил Шумахер.
Также эксперт допустил изменения в системе команд, связанных с «Феррари». Шумахер считает, что Оливер Берман может перейти в итальянскую команду, если Льюис Хэмилтон завершит карьеру.
«Могу представить, что у “Феррари” есть приоритетное право на Бермана, если он понадобится команде. В таком случае Берман тоже уйдет», — добавил Шумахер.
В сезоне-2026 Окон и Берман выступают за «Хаас», который остается клиентской командой «Феррари» в «Формуле-1».