Шумахер заявил о возможном уходе Окона из «Хааса»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем Эстебана Окона в составе «Хааса». По мнению эксперта Sky Germany, французский гонщик может покинуть американскую команду по окончании сезона, сообщает Motorsport-Total.

Источник: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

«Окон недостаточно хорош. В лучшем случае он на одном уровне с Берманом, но обычно уступает ему. При этом Берман только начинает карьеру и продолжает прогрессировать», — заявил Шумахер.

По словам бывшего гонщика, уход Окона из «Хааса» после сезона выглядит практически неизбежным.

«Не могу представить, что мы увидим Эстебана Окона в следующем сезоне. На мой взгляд, его уход практически предрешен», — отметил Шумахер.

Также эксперт допустил изменения в системе команд, связанных с «Феррари». Шумахер считает, что Оливер Берман может перейти в итальянскую команду, если Льюис Хэмилтон завершит карьеру.

«Могу представить, что у “Феррари” есть приоритетное право на Бермана, если он понадобится команде. В таком случае Берман тоже уйдет», — добавил Шумахер.

В сезоне-2026 Окон и Берман выступают за «Хаас», который остается клиентской командой «Феррари» в «Формуле-1».

