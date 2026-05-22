Ферстаппен допустил, что изменения моторов удержат его в F1

Четырехкратный чемпион мира положительно оценил план сделать двигатель внутреннего сгорания заметнее в регламенте 2027 года.

Источник: Reuters

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что возможные изменения в регламенте Формулы-1 на 2027 год могут повысить вероятность его продолжения карьеры в серии. Нидерландец положительно оценил идею изменить баланс мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки, сообщает Motorsport.

FIA ранее объявила о принципиальной договоренности по переходу к соотношению 60 на 40 в пользу двигателя внутреннего сгорания. Ферстаппен, который ранее критиковал действующий технический регламент, считает это шагом в правильном направлении.

«Это точно движение в очень позитивном направлении. Думаю, это минимум, на который я надеялся. Здорово, что они хотят сделать именно это. На мой взгляд, это то, что нужно спорту», — сказал Ферстаппен.

На вопрос, помогает ли это убедить его остаться в Формуле-1 в следующем сезоне, гонщик ответил утвердительно.

«Да, определенно. Я просто хочу видеть хороший продукт в Формуле-1, и это точно улучшит продукт», — отметил пилот Red Bull.

Ферстаппен пока не дает окончательного ответа о своем будущем в серии. При этом он подчеркнул, что изменения делают его более довольным направлением развития чемпионата.

По словам гонщика, политические интересы производителей не должны помешать утверждению обновлений. Он также отметил, что FIA и руководство Формулы-1 стали внимательнее слушать мнение пилотов.

В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
