Ферстаппен допустил, что изменения моторов удержат его в F1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что возможные изменения в регламенте Формулы-1 на 2027 год могут повысить вероятность его продолжения карьеры в серии. Нидерландец положительно оценил идею изменить баланс мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью силовой установки, сообщает Motorsport.
FIA ранее объявила о принципиальной договоренности по переходу к соотношению 60 на 40 в пользу двигателя внутреннего сгорания. Ферстаппен, который ранее критиковал действующий технический регламент, считает это шагом в правильном направлении.
«Это точно движение в очень позитивном направлении. Думаю, это минимум, на который я надеялся. Здорово, что они хотят сделать именно это. На мой взгляд, это то, что нужно спорту», — сказал Ферстаппен.
На вопрос, помогает ли это убедить его остаться в Формуле-1 в следующем сезоне, гонщик ответил утвердительно.
«Да, определенно. Я просто хочу видеть хороший продукт в Формуле-1, и это точно улучшит продукт», — отметил пилот Red Bull.
Ферстаппен пока не дает окончательного ответа о своем будущем в серии. При этом он подчеркнул, что изменения делают его более довольным направлением развития чемпионата.
По словам гонщика, политические интересы производителей не должны помешать утверждению обновлений. Он также отметил, что FIA и руководство Формулы-1 стали внимательнее слушать мнение пилотов.