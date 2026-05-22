Алонсо заявил, что ему не нужно ничего доказывать

Пилот Aston Martin считает, что по-прежнему выступает на высоком уровне, несмотря на проблемы команды.

Источник: РИА "Новости"

Пилот Aston Martin Фернандо Алонсо заявил, что не сомневается в своем уровне в Формуле-1. Испанец отметил, что не видит признаков спада и продолжает считать себя одним из лучших гонщиков, сообщает Motorsport.

Алонсо ответил на вопрос о том, как пилот может оценивать собственный прогресс, если машина не позволяет бороться за высокие позиции. По словам двукратного чемпиона мира, ему не нужны дополнительные подтверждения собственной скорости.

«Я ничего не измеряю. Я лучший. Мне не нужно ничего доказывать. Мне не нужно что-то чувствовать, чтобы верить, что я нахожусь на нужном уровне», — сказал Алонсо.

Гонщик добавил, что получает подтверждение своей формы за пределами Формулы-1. Он отметил, что продолжает быть быстрым в картинге, GT и других машинах.

«Если я приеду на картодром и не буду самым быстрым, тогда начну беспокоиться. Если сяду в GT и не буду самым быстрым, тогда начну беспокоиться. Пока я этим занимаюсь и остаюсь самым быстрым, в уик-энд Формулы-1 все зависит только от того, когда у меня появится машина получше», — заявил испанец.

Алонсо также объяснил, что сохраняет мотивацию в 44 года за счет ожидания новой возможности и работы с командой. Он подчеркнул, что старается не терять соревновательный тонус, выступая и тестируя себя в разных категориях.

В Aston Martin признают, что старт сезона получился сложным. Руководитель команды Майк Крак отметил, что пилотам приходится справляться с повторяющимся давлением из-за слабых результатов, а серьезные обновления AMR26 ожидаются только летом.