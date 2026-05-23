Пилот «Формулы-1» Албон сбил сурка на трассе и врезался в стену

Сессию приостановили на 15 минут.

Первый день Гран-при Канады в Монреале обернулся инцидентом с участием сурка. Пилот «Уильямса» Александер Албон не смог избежать столкновения с животным, который внезапно выскочил на асфальт во время свободной практики.

Гонщик переехал зверька, после чего потерял контроль над машиной и врезался в барьер на выходе из седьмого поворота. Удар оказался серьезным — на трассе немедленно вывесили красные флаги, а сессию пришлось остановить на 15 минут.

Как сообщается на странице «Формулы-1» в соцсетях, организаторы приняли решение продлить свободные заезды на те же 15 минут, чтобы компенсировать потерю времени. Однако это был не единственный сбой в работе техники, ранее практику уже прерывали из-за отказа усилителя руля у новозеландского пилота «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона.