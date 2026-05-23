Расселл выиграл спринт-квалификацию в Канаде

Пилот Mercedes Джордж Расселл выиграл спринт-квалификацию Гран-при Канады Формулы-1. Британец опередил напарника Кими Антонелли на 0,068 секунды, сообщает Sky Sports.
Mercedes занял весь первый ряд стартовой решетки спринта в Монреале. Расселл показал лучшее время — 1:12.965, а Антонелли стал вторым.
«Это здорово после тяжелого Майами, но я никогда не сомневался в себе. Я знаю, на что способен. Майами — особенная трасса, а здесь потрясающий автодром с высоким уровнем сцепления», — сказал Расселл.
Второй ряд заняли пилоты McLaren. Ландо Норрис квалифицировался третьим, Оскар Пиастри — четвертым. Льюис Хэмилтон стал пятым, опередив напарника по Ferrari Шарля Леклера.
Макс Ферстаппен из Red Bull показал седьмой результат, восьмым стал его напарник Исак Хаджар. Топ-10 замкнули Арвид Линдблад и Карлос Сайнс.
Алекс Албон не смог принять участие в спринт-квалификации после аварии в тренировке. Ранее гонщик Williams повредил машину, столкнувшись с сурком на трассе. Фернандо Алонсо вызвал красные флаги в первом сегменте после вылета в третьем повороте.
Спринт Гран-при Канады пройдет 23 мая. Позднее в тот же день состоится квалификация к основной гонке.