Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Прост пострадал при ограблении

Бывший французский гонщик Ален Прост получил травму головы во время вооруженного нападения на его дом в Швейцарии.

Источник: AP 2024

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Ален Прост пострадал в результате вооруженного ограбления в швейцарском Ньоне. Об этом сообщает Eurosport.

По информации источника, нападение произошло утром 19 мая на вилле француза, расположенной на берегу Женевского озера. В дом бывшего гонщика ворвалась группа вооруженных преступников.

Сообщается, что злоумышленники угрожали семье Проста и заставили одного из его сыновей открыть семейный сейф. Во время нападения бывший пилот получил травму головы.

По данным источника, нападавшие до сих пор не задержаны. Предполагается, что после ограбления они могли покинуть территорию Швейцарии и пересечь границу с Францией.

Просту 71 год. Француз становился чемпионом «Формулы-1» в 1985, 1986, 1989 и 1993 годах. За карьеру он выступал за «Макларен», «Рено», «Феррари» и «Уильямс», а завершил выступления в 1993 году.