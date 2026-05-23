Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ферстаппен опроверг слухи об уходе из «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что не планирует брать паузу или завершать карьеру.

Источник: AP 2024

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что намерен продолжить карьеру в «Формуле-1» и не рассматривает вариант с перерывом. Слова нидерландского гонщика приводит De Telegraaf.

Ранее в марте Ферстаппен уклончиво ответил на вопрос о будущем, заявив, что «есть не только “Формула-1”».

«Да, конечно, я останусь. Если только не случится нечто совсем невероятное, но я этого не ожидаю. Надеюсь, все будут держать свое слово. Но могу подтвердить, что останусь в “Формуле-1”», — сказал Ферстаппен.

При этом четырехкратный чемпион мира отметил, что речь не обязательно идет о продолжении карьеры именно в «Ред Булл», несмотря на действующий контракт до конца 2028 года.

«Я всегда говорил, что хотел бы остаться в “Ред Булл” на всю жизнь. Но это решение не обязательно принимать сегодня или завтра. Даже если ничего не выйдет, я буду в порядке», — добавил гонщик.

Ферстаппен также подчеркнул, что не рассматривает вариант временной паузы в карьере. По словам нидерландца, если он когда-нибудь завершит выступления, то уйдет окончательно.

28-летний пилот становился чемпионом «Формулы-1» четыре сезона подряд — с 2021 по 2024 год. Также Ферстаппен является рекордсменом по количеству побед за один сезон и по числу выигранных подряд Гран-при.

Узнать больше по теме
Биография Макса Ферстаппена: карьера и личная жизнь гонщика
В мире «королевских гонок» очень многое решают скоростные качества автомобилей, а также деньги спортсменов, за которые можно получить место в какой-нибудь команде. Чемпионами при таких раскладах становятся единицы достойных. Случай Макса Ферстаппена уникален тем, что при возможностях его отца мир гонок реально получил большую звезду. И биография спортсмена это подтверждает.
Читать дальше