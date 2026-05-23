Ферстаппен опроверг слухи об уходе из «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что намерен продолжить карьеру в «Формуле-1» и не рассматривает вариант с перерывом. Слова нидерландского гонщика приводит De Telegraaf.
Ранее в марте Ферстаппен уклончиво ответил на вопрос о будущем, заявив, что «есть не только “Формула-1”».
«Да, конечно, я останусь. Если только не случится нечто совсем невероятное, но я этого не ожидаю. Надеюсь, все будут держать свое слово. Но могу подтвердить, что останусь в “Формуле-1”», — сказал Ферстаппен.
При этом четырехкратный чемпион мира отметил, что речь не обязательно идет о продолжении карьеры именно в «Ред Булл», несмотря на действующий контракт до конца 2028 года.
«Я всегда говорил, что хотел бы остаться в “Ред Булл” на всю жизнь. Но это решение не обязательно принимать сегодня или завтра. Даже если ничего не выйдет, я буду в порядке», — добавил гонщик.
Ферстаппен также подчеркнул, что не рассматривает вариант временной паузы в карьере. По словам нидерландца, если он когда-нибудь завершит выступления, то уйдет окончательно.
28-летний пилот становился чемпионом «Формулы-1» четыре сезона подряд — с 2021 по 2024 год. Также Ферстаппен является рекордсменом по количеству побед за один сезон и по числу выигранных подряд Гран-при.