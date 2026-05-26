В Формуле-1 могут сорвать важное изменение моторов

В Формуле-1 под угрозой оказался важный пункт технического регламента на 2027 год. Речь идет о переходе силовых установок к соотношению мощности 60 на 40 в пользу двигателя внутреннего сгорания, сообщает RacingNews365.
Изначально изменение было согласовано в принципе после Гран-при Майами. Оно должно было снизить эффект нехватки энергии на прямых, уменьшить необходимость экономии и сделать машины быстрее в гоночных условиях.
Для внесения поправок требуется поддержка супербольшинства в консультативном комитете по силовым установкам. По данным источника, четыре из пяти производителей моторов, а также FIA и Формула-1 должны быть согласны. Сейчас против выступают Audi и Ferrari, у которых есть разные опасения.
Руководитель Williams Джеймс Ваулз подтвердил, что между участниками обсуждения остаются разногласия. При этом он отметил, что команды и производители продолжают искать компромисс.
«Мы все признаем, что пока находимся не там, где хотим быть с точки зрения части этих правил, и никто не ушел из-за стола переговоров. Некоторые вопросы сводятся к тому, что можно перенести на 2028 год, а что еще можно сделать к 2027-му», — сказал Ваулз.
«Разногласия во многом связаны с тем, что некоторые производители силовых установок не могут реагировать так же быстро, как другие. Нужно понимать, что это очень дорогие операции и изменить направление очень сложно», — добавил руководитель Williams.
RacingNews365 отмечает, что наиболее эффективным способом перейти к балансу 60 на 40 считается увеличение подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания. Это может потребовать изменений в шасси, включая размер топливного бака, однако Ваулз считает, что найденные компромиссы позволят избежать серьезных проблем для команд.