Ферстаппен может уйти из F1, если «Ауди» сорвет реформу

«Ауди» стала ключевым участником спора о будущем регламента Формулы-1 на 2027 год. По данным The Race, именно позиция немецкого производителя может определить, пройдут ли изменения силовых установок, которые важны для будущего Макса Ферстаппена в серии.
Ферстаппен после квалификации Гран-при Канады резко раскритиковал нынешний принцип работы машин. По словам источников, близких к гонщику, угроза четырехкратного чемпиона мира уйти из Формулы-1 не является политическим ходом.
«Вся эта история с управлением энергией — просто шутка. Сейчас это очень болезненно. Ты пытаешься атаковать сильнее, у тебя остается меньше энергии, машина начинает сильнее упираться в ограничения, приходится использовать другую передачу. Для меня это не имеет никакого отношения к гонкам. Это очень, очень раздражает», — сказал Ферстаппен.
Ранее команды в принципе согласовали переход от баланса мощности 50 на 50 между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью к схеме 60 на 40 в пользу ДВС. Однако во время уик-энда в Канаде стало ясно, что единогласия больше нет, поэтому предложение ФИА пока даже не вынесено на формальное голосование.
Для принятия поправок нужно согласие четырех из шести производителей моторов. Сейчас изменения поддерживают только Mercedes и Red Bull. Audi, Ferrari и Cadillac выступают против, а Honda занимает промежуточную позицию.
Главная проблема Audi — расходы и технические ограничения. Немецкий производитель только готовится к полноценному входу в Формулу-1 и считает, что у него нет ресурсов быстро переделывать силовую установку под 2027 год. По оценке источника, дополнительные затраты могут составить около 10 млн долларов.
Ferrari и Cadillac больше беспокоит возможное влияние реформы на механизм ADUO, который дает отстающим мотористам дополнительные возможности для доработки. В случае открытия разработки двигателей для всех Mercedes может сохранить или даже усилить преимущество.
ФИА и Формула-1 теперь пытаются добиться супербольшинства без полного консенсуса. The Race отмечает, что Ferrari и Cadillac переубедить сложно, поэтому ставка сделана на Audi. Если немецкий производитель согласится, Honda может присоединиться к лагерю сторонников изменений.
«Мы просто уважаем решение ФИА. Так что ждем», — заявил представитель Honda Синтаро Орихара.
Руководитель Red Bull Лоран Мекис считает, что участники чемпионата в итоге должны поставить интересы спорта выше собственного преимущества.
«Когда речь идет о том, что важно для спорта, думаю, в какой-то момент мы все отложим в сторону то, как это может повлиять на нашу конкурентоспособность, чтобы сделать шаг в правильном направлении», — сказал Мекис.
Если поправки не будут приняты, The Race пишет, что Ферстаппен может уйти из Формулы-1 не на паузу до следующей реформы, а окончательно.