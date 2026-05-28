История успеха Кими Антонелли: как 19-летний гонщик стал звездой «Формулы-1»

Кими сел за руль карта в 7 лет. И уже в 2015 году выиграл свой первый титул. В 2019 году, после череды побед в юниорском картинге, Кими попал в программу молодых пилотов «Мерседеса». А уже через два года он дебютировал в формульных гонках. Путь был стремительным: минуя Формулу-3, он перешел из Формулы-4 сразу в Формулу-2. В 2024 году Кими одержал первую победу на этапе в Сильверстоуне и еще одну — в Венгрии, став самым молодым многократным победителем в истории серии.