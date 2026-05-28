История успеха Кими Антонелли: как 19-летний гонщик стал звездой «Формулы-1»

2026 год стал звездным для итальянского гонщика Кими Антонелли: он сенсационно выиграл Гран-при Майами, укрепив позицию лидера турнира. Но за этой победой стоят годы тренировок, семейной поддержки и невероятной целеустремленности. В нашей статье история самого яркого дебютанта десятилетия.
Первые шаги в автоспорте
Андреа Кими Антонелли родился 25 августа 2006 года в Болонье, в семье профессионального гонщика Марко Антонелли. Его отец сам выступал в гоночных сериях, но не смог добиться там больших высот. Позже он основал собственную команду, а мать Кими, Вероника, работала на почте, прежде чем присоединиться к семейному делу.
Изначально Марко не хотел, чтобы сын шел по его стопам — он боялся, что Кими постигнет то же разочарование от неудачной карьеры. Но талант мальчика оказался слишком очевидным, чтобы его игнорировать.
Кими сел за руль карта в 7 лет. И уже в 2015 году выиграл свой первый титул. В 2019 году, после череды побед в юниорском картинге, Кими попал в программу молодых пилотов «Мерседеса». А уже через два года он дебютировал в формульных гонках. Путь был стремительным: минуя Формулу-3, он перешел из Формулы-4 сразу в Формулу-2. В 2024 году Кими одержал первую победу на этапе в Сильверстоуне и еще одну — в Венгрии, став самым молодым многократным победителем в истории серии.
Рекорды и победы итальянского Кими
Сезон 2026 года стал для итальянца звездным. Он выиграл Гран-при Китая, став самым молодым поул-ситером в истории «Формулы-1» — 19 лет, 6 месяцев и 17 дней. На следующий день он превратил поул в победу, став вторым самым юным победителем Гран-при всех времен после Макса Ферстаппена. Этот успех позволил ему стать первым итальянским победителем этапа Формулы-1 с 2006 года, когда победу одержал Джанкарло Физикелла.
Вслед за Китаем последовала победа на Гран-при Японии, после которой Антонелли стал самым молодым лидером чемпионата мира за всю историю. Затем он выиграл Гран-при Майами, укрепив отрыв от преследователей.
При этом многие болельщики до сих пор путают его с финским чемпионом — Кими Райкконеном. На одной из церемоний награждения ведущий по ошибке назвал его именно так. Но сам итальянец утверждает, что его назвали Кими не в честь легендарного гонщика, а просто потому, что друзьям семьи показалось, что это имя хорошо сочетается с его именем Андреа.
Обычная жизнь необычного гонщика вне трассы
За рулем Кими — холодный и расчетливый гонщик. За его пределами — обычный подросток со своими трудностями и приключениями. Даже попав в «Формулу-1», Кими продолжал учиться в школе. Он признавался, что математика ему дается сложнее всего. Помогали с домашними заданиями его коллеги по «Мерседесу» Джордж Расселл и легендарный инженер Питер Боннингтон, который раньше работал с Хэмилтоном. Иногда Кими делал уроки прямо в самолете между этапами чемпионата.
Однажды после победы в гонке «Мерседес» подарил Кими спорткар, стоимостью €240 тысяч. Но радость была недолгой: меньше чем через неделю Кими разогнался на нем до 180 км/ч, не справился с управлением и разбил автомобиль о столб. Сам он почти не пострадал, но полиция временно изъяла у него водительские права.
В феврале 2026 года у Кими закончились романтические отношения. Он встречался с чешской гонщицей Элишкой Бабичковой — она, кстати, стала первой женщиной, выигравшей чемпионат Италии по картингу. Девушка объявила о расставании в соцсетях, отметив, что инициатором была она.
Хобби, кумиры и планы на будущее
Кумир Антонелли — трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. Он выступает под номером 12, который носил бразильский пилот. Этот выбор не случаен — Кими внимательно изучает историю автоспорта и считает Сенну примером для подражания.
В свободное время итальянец увлекается баскетболом, регулярно смотрит матчи НБА и мечтает когда-нибудь сыграть в одной из команд. Его любимые игроки — Майкл Джордан и Леброн Джеймс.
Из еды Кими предпочитает итальянскую классику: пасту с рагу, карбонару и аматричану. Его любимый мультфильм с детства — «Тачки». Хочет завести немецкую овчарку, но пока опасается, что из-за постоянных перелетов и разъездов не сможет уделять питомцу достаточно времени.
Что касается карьеры, то планы у Кими грандиозные. После череды побед в 2026 году его начали спрашивать о возможном участии в легендарной гонке «24 часа Нюрбургринга». Но руководство «Мерседеса» сразу дало понять: пока Кими борется за титул в «Формуле-1», о других сериях не может быть и речи.
Кими Антонелли прошел путь от карта, подаренного отцом-гонщиком, до болида «Мерседеса», и уже вошел в историю как один из самых ярких дебютантов «Формулы-1». Впереди у него еще долгие годы в большом спорте, и, судя по его темпам, этот парень точно поборется за чемпионство и еще не раз заявит о себе.