Хюлькенберг назвал оправданным риск с шинами в Канаде

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал неудачную стратегию команды на старте Гран-при Канады.

Источник: AP 2024

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о решении команды использовать промежуточные шины на старте Гран-при Канады. Его слова приводит официальный сайт «Формулы-1».

Большинство гонщиков начали гонку на сликах на подсыхающей трассе, однако «Ауди», «Макларен», «Кадиллак» и пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выбрали промежуточные покрышки. Это решение привело к потере позиций по ходу стартового отрезка.

«Это был оправданный риск с учетом того, что мы знали на тот момент, однако в итоге стартовый отрезок сложился совсем не в нашу пользу», — заявил Хюлькенберг.

Немецкий пилот стартовал 11-м, но по итогам гонки финишировал только 12-м и остался вне очковой зоны.

По словам Хюлькенберга, после неудачного старта болиду команды не хватало темпа, чтобы отыграть потерянные позиции.

«После этого темпа не хватало, чтобы отыграться», — отметил гонщик.

Гран-при Канады прошел в переменчивых погодных условиях, что серьезно повлияло на выбор стартовой стратегии для команд.