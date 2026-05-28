Хюлькенберг назвал оправданным риск с шинами в Канаде

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о решении команды использовать промежуточные шины на старте Гран-при Канады. Его слова приводит официальный сайт «Формулы-1».
Большинство гонщиков начали гонку на сликах на подсыхающей трассе, однако «Ауди», «Макларен», «Кадиллак» и пилот «Уильямса» Карлос Сайнс выбрали промежуточные покрышки. Это решение привело к потере позиций по ходу стартового отрезка.
«Это был оправданный риск с учетом того, что мы знали на тот момент, однако в итоге стартовый отрезок сложился совсем не в нашу пользу», — заявил Хюлькенберг.
Немецкий пилот стартовал 11-м, но по итогам гонки финишировал только 12-м и остался вне очковой зоны.
По словам Хюлькенберга, после неудачного старта болиду команды не хватало темпа, чтобы отыграть потерянные позиции.
«После этого темпа не хватало, чтобы отыграться», — отметил гонщик.
Гран-при Канады прошел в переменчивых погодных условиях, что серьезно повлияло на выбор стартовой стратегии для команд.