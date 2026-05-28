Лоусон подвел итоги сложного Гран-при Канады

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал свое выступление на Гран-при Канады. Его слова приводит RacingNews365.
По ходу уик-энда новозеландец попал в аварию в начале первой практики и из-за серьезных повреждений болида был вынужден пропустить квалификацию к спринту.
«Честно говоря, это был безумный уик-энд. В моей карьере в “Формуле-1” еще не было случая, чтобы мы были вынуждены пропустить один день целиком», — заявил Лоусон.
Несмотря на проблемы в начале этапа, пилот сумел прибавить по ходу уик-энда. В основной квалификации он едва не вышел в третий сегмент, а в гонке финишировал на седьмой позиции и заработал шесть очков.
«В воскресной гонке мы просто занимались выживанием. Очень многие сошли с дистанции, а вот мы выжили», — отметил Лоусон.
Гонка в Монреале прошла в сложных условиях и сопровождалась несколькими сходами. По словам Лоусона, после аварии команда сумела максимально эффективно восстановить болиду работоспособность.
Седьмое место стало одним из лучших результатов Лоусона в нынешнем сезоне «Формулы-1».