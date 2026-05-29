Стелла призвал поддержать изменения моторного регламента

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поддержал инициативу ФИА по изменению моторного регламента «Формулы-1». Его слова приводит The Race.
Федерация предлагает изменить распределение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической составляющей с нынешнего соотношения 50:50 на 60:40. При этом часть производителей выступает против внедрения изменений уже в 2027 году.
«Если не будет хорошего спорта, если мы не сохраним ценность бизнеса, ценность “Формулы-1”, то проиграют все», — заявил Стелла.
По мнению руководителя «Макларена», предложенные изменения являются реалистичными и помогут устранить недостатки нынешних силовых установок.
«Считаю, что это предложение заслуживает доверия и вполне осуществимо. Думаю, это правильное решение для “Формулы-1”», — отметил Стелла.
Итальянец также подчеркнул, что изменения позволят снизить влияние заряда батареи на исход борьбы между пилотами и сделают гонки более зрелищными.
Стелла выразил надежду, что производители смогут договориться и внедрить обновленный регламент уже в 2027 году, а не откладывать его введение на более поздний срок.