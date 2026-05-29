Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стелла призвал поддержать изменения моторного регламента

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что корректировки технического регламента должны вступить в силу уже в 2027 году.

Источник: Официальный сайт "Формулы-1"

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поддержал инициативу ФИА по изменению моторного регламента «Формулы-1». Его слова приводит The Race.

Федерация предлагает изменить распределение мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической составляющей с нынешнего соотношения 50:50 на 60:40. При этом часть производителей выступает против внедрения изменений уже в 2027 году.

«Если не будет хорошего спорта, если мы не сохраним ценность бизнеса, ценность “Формулы-1”, то проиграют все», — заявил Стелла.

По мнению руководителя «Макларена», предложенные изменения являются реалистичными и помогут устранить недостатки нынешних силовых установок.

«Считаю, что это предложение заслуживает доверия и вполне осуществимо. Думаю, это правильное решение для “Формулы-1”», — отметил Стелла.

Итальянец также подчеркнул, что изменения позволят снизить влияние заряда батареи на исход борьбы между пилотами и сделают гонки более зрелищными.

Стелла выразил надежду, что производители смогут договориться и внедрить обновленный регламент уже в 2027 году, а не откладывать его введение на более поздний срок.