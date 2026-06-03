Один из основных пилотов «Феррари» продлил контракт с командой

По информации СМИ, новое трудовое соглашение 28-летнего Леклера рассчитано до 2031 года.
— Я безмерно счастлив продолжить этот путь вместе с «Феррари». Для меня она всегда была чем-то гораздо большим, чем просто команда. Это коллектив, который я любил и о вступлении в который мечтал с детства, и за все эти годы он стал для меня второй семьёй. Вместе мы пережили невероятные моменты и некоторые более сложные, но сейчас я верю в нас больше, чем когда-либо, и глубоко благодарен за то, что мы продолжим бок о бок стремиться к общей цели — вернуть чемпионский титул в Маранелло.
Быть гонщиком «Феррари» — это мечта, но также и ответственность, которую я никогда не принимаю как должное. Я буду и дальше отдавать все, что у меня есть, чтобы привести команду туда, где ей положено быть — на самую вершину, ради всех в Маранелло и прежде всего ради тифози, чья страсть — это сердцебиение «Скудерии», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
Шарль Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. На его счету шесть побед на этапах Гран-при. В нынешнем сезоне Леклер занимает третье место в личном зачете пилотов, уступая гонщикам «Мерседеса» Кими Антонелли и Джорджу Расселу.
Партнером Леклера по команде является семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хмилтон. Он присоединился к «Феррари» в 2025 году.