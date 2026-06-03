Один из основных пилотов «Феррари» продлил контракт с командой

— Я безмерно счастлив продолжить этот путь вместе с «Феррари». Для меня она всегда была чем-то гораздо большим, чем просто команда. Это коллектив, который я любил и о вступлении в который мечтал с детства, и за все эти годы он стал для меня второй семьёй. Вместе мы пережили невероятные моменты и некоторые более сложные, но сейчас я верю в нас больше, чем когда-либо, и глубоко благодарен за то, что мы продолжим бок о бок стремиться к общей цели — вернуть чемпионский титул в Маранелло.



Быть гонщиком «Феррари» — это мечта, но также и ответственность, которую я никогда не принимаю как должное. Я буду и дальше отдавать все, что у меня есть, чтобы привести команду туда, где ей положено быть — на самую вершину, ради всех в Маранелло и прежде всего ради тифози, чья страсть — это сердцебиение «Скудерии», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».