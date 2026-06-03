Ferrari установила рекорд «Формулы-1» по зарплатам пилотов

Ключевым событием стало продление контракта с монегаском Шарлем Леклером (срок соглашения не раскрывается). Ferrari официально не разглашает финансовые детали, но издание выяснило, что по предыдущему контракту Леклер получал €34 млн, а по новому соглашению его зарплата вырастет до €50 млн в год.