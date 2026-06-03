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Ferrari установила рекорд «Формулы-1» по зарплатам пилотов

Сумма всех зарплат составляет более €100 млн.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ferrari стала первой командой Формулы-1 с суммарной зарплатой пилотов более €100 млн после продления контракта с Шарлем Леклером. Второе место занимает Red Bull (€75 млн).

Ключевым событием стало продление контракта с монегаском Шарлем Леклером (срок соглашения не раскрывается). Ferrari официально не разглашает финансовые детали, но издание выяснило, что по предыдущему контракту Леклер получал €34 млн, а по новому соглашению его зарплата вырастет до €50 млн в год.

В итоге общие выплаты Леклеру и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону (€60 млн) превысили €100 млн. Для сравнения, на втором месте в неофициальном рейтинге находится Red Bull Racing, где суммарная зарплата пилотов составляет €75 млн, из которых €70 млн приходится на трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

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