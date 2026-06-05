«Формула‑1» продлила контракт на гонки в Лас-Вегасе до 2037 года

«Мы очень рады, что “Формула‑1” продолжит проводить гонки в Лас-Вегасе еще долгие годы. С момента своего дебюта в 2023 году это мероприятие стало выдающимся, быстро зарекомендовав себя как первоклассное место для великолепных гонок, развлечений мирового уровня, встречи мировых бизнес-лидеров, знаменитостей первой величины и влиятельных лиц», — сказал президент и генеральный директор «Формулы‑1» Стефано Доменикали.