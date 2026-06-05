«Формула‑1» продлила контракт на гонки в Лас-Вегасе до 2037 года

Гран-при Лас-Вегаса проводится с 2023 года на городской трассе прямо по улицам города. Дважды на этом этапе побеждал четырехкратный чемпион «Формулы‑1» Макс Ферстаппен (2023, 2025), еще одну гонку выиграл британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел (2024).
«Мы очень рады, что “Формула‑1” продолжит проводить гонки в Лас-Вегасе еще долгие годы. С момента своего дебюта в 2023 году это мероприятие стало выдающимся, быстро зарекомендовав себя как первоклассное место для великолепных гонок, развлечений мирового уровня, встречи мировых бизнес-лидеров, знаменитостей первой величины и влиятельных лиц», — сказал президент и генеральный директор «Формулы‑1» Стефано Доменикали.
В этом году Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 19 по 21 ноября. Помимо него, в календаре «Формулы‑1» есть еще два американских этапа — майский в Майами и октябрьский в Остине.
Ближайший этап «Формулы‑1» пройдет в Монако с 5 по 7 июня. После пяти этапов чемпионата лидером личного зачета является 19-летний итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса».