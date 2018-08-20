Монахиня идеально бросила символическую подачу в бейсбольном матче

Сестра из Marian Catholic High School идеально бросила мяч, он не касаясь земли, попал в ловушку кэтчера.



«Я спросил ее: “Можешь сыграть за нас?”. Она ответила: “Конечно”. Эта леди в порядке», — рассказал после матча тренер «Уайт Сокс» Рик Рентерия.