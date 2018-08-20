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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Монахиня идеально бросила символическую подачу в бейсбольном матче

Зрителей матча «Чикаго Уайт Сокс» — «Канзас Сити» ждал сюрприз: выполнять символическую подачу вышла католическая монахиня Мэри Собек.

Сестра из Marian Catholic High School идеально бросила мяч, он не касаясь земли, попал в ловушку кэтчера.

«Я спросил ее: “Можешь сыграть за нас?”. Она ответила: “Конечно”. Эта леди в порядке», — рассказал после матча тренер «Уайт Сокс» Рик Рентерия.

Во время загрузки произошла ошибка.
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