Монахиня идеально бросила символическую подачу в бейсбольном матче
Зрителей матча «Чикаго Уайт Сокс» — «Канзас Сити» ждал сюрприз: выполнять символическую подачу вышла католическая монахиня Мэри Собек.
Зрителей матча «Чикаго Уайт Сокс» — «Канзас Сити» ждал сюрприз: выполнять символическую подачу вышла католическая монахиня Мэри Собек.
Сестра из Marian Catholic High School идеально бросила мяч, он не касаясь земли, попал в ловушку кэтчера.
«Я спросил ее: “Можешь сыграть за нас?”. Она ответила: “Конечно”. Эта леди в порядке», — рассказал после матча тренер «Уайт Сокс» Рик Рентерия.