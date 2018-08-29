Болельщик выпил пива после того, как в его стакан попал бейсбольный мяч
Во время матча «Кабс» и «Метс» в МЛБ бейсболист «Чикаго» Энтони Риччо отправил мяч в аут на трибуну.
Во время матча «Кабс» и «Метс» в МЛБ бейсболист «Чикаго» Энтони Риччо отправил мяч в аут на трибуну.
Болельщик, поймавший мяч в стакан, нарушил неписанное правило бейсбола и не стал тут же пить пиво.
Но после того, как окружающие стали ему кричать и подбадривать, он осушил стакан. Крики болельщиков привлекли внимание Риццо. Вскоре после этого он сделал дабл, и счет в матче сравнялся — 1:1.
Позже в этом матче Риццо выбил хоумран и поставил точку в матче — 7:4.