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18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик выпил пива после того, как в его стакан попал бейсбольный мяч

Во время матча «Кабс» и «Метс» в МЛБ бейсболист «Чикаго» Энтони Риччо отправил мяч в аут на трибуну.

Болельщик, поймавший мяч в стакан, нарушил неписанное правило бейсбола и не стал тут же пить пиво.

Но после того, как окружающие стали ему кричать и подбадривать, он осушил стакан. Крики болельщиков привлекли внимание Риццо. Вскоре после этого он сделал дабл, и счет в матче сравнялся — 1:1.

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Позже в этом матче Риццо выбил хоумран и поставил точку в матче — 7:4.

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