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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист «Цинциннати» поменял свою футболку на майку болельщика

Игрок первой базы Джоуи Вотто из «Цинциннати» на разминке перед матчем с «Питтсбургом» заметил болельщика в майке с надписью «Вотто — в президенты!» и предложил ему отдать ее.

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Болельщик «Редс» согласился это сделать — но в обмен на игровую футболку Вотто. Бейсболист вскоре передал фану свитер с автографом. Вотто — канадец, поэтому он подписал свою футболку: «Скорее, в премьер-министры!».

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«Я давно уже хотел найти майку с такой надписью, так что с удовольствием выменял ее на игровую футболку», — рассказал Вотто.

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