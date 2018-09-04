Бейсболист «Цинциннати» поменял свою футболку на майку болельщика
Игрок первой базы Джоуи Вотто из «Цинциннати» на разминке перед матчем с «Питтсбургом» заметил болельщика в майке с надписью «Вотто — в президенты!» и предложил ему отдать ее.
Игрок первой базы Джоуи Вотто из «Цинциннати» на разминке перед матчем с «Питтсбургом» заметил болельщика в майке с надписью «Вотто — в президенты!» и предложил ему отдать ее.
Болельщик «Редс» согласился это сделать — но в обмен на игровую футболку Вотто. Бейсболист вскоре передал фану свитер с автографом. Вотто — канадец, поэтому он подписал свою футболку: «Скорее, в
«Я давно уже хотел найти майку с такой надписью, так что с удовольствием выменял ее на игровую футболку», — рассказал Вотто.