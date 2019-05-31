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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Бейсболист случайно попал мячом в 4-летнюю девочку на трибуне (видео)

Ее увезли в больницу.

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Источник: РИА "Новости"

В Матче МЛБ «Хьюстон» — «Чикаго Кабс» случился неприятный эпизод: мяч, улетевший в аут, попал в 4-летнюю девочку. Маленькую болельщицу увезли в больницу, и аутфилдер «Кабс» Альберт Альмора, попавший в девочку, едва доиграл матч после этого.

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Во время матча бейсболист подошел к трибуне, чтобы узнать о состоянии девочки, стюард сообщила ему, что болельщицу увезли в больницу в сознании.

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«Как только я попал по мячу, первой, кого я увидел, была эта девочка. Естественно, я не хотел, чтобы это случилось. Надеюсь, мы познакомимся и будем общаться. Пока могу только молиться за нее», — сказал после матча расстроенный Альмора.

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В МЛБ с прошлого сезона расширили зону стадиона, которую защищает сетка, но еще есть места на нижних рядах, куда может прилететь мяч на большой скорости. В августе 2017-го на домашнем матче «Кабс» одному болельщику выбило глаз мячом, вылетевшим в аут.

Илья Андреев

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