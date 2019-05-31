Бейсболист случайно попал мячом в 4-летнюю девочку на трибуне (видео)

Источник: РИА "Новости"

В Матче МЛБ «Хьюстон» — «Чикаго Кабс» случился неприятный эпизод: мяч, улетевший в аут, попал в 4-летнюю девочку. Маленькую болельщицу увезли в больницу, и аутфилдер «Кабс» Альберт Альмора, попавший в девочку, едва доиграл матч после этого.

Во время матча бейсболист подошел к трибуне, чтобы узнать о состоянии девочки, стюард сообщила ему, что болельщицу увезли в больницу в сознании.

«Как только я попал по мячу, первой, кого я увидел, была эта девочка. Естественно, я не хотел, чтобы это случилось. Надеюсь, мы познакомимся и будем общаться. Пока могу только молиться за нее», — сказал после матча расстроенный Альмора.