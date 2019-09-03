В США тренер руководил игрой лежа на кровати (видео)

Главный тренер Хью Фриз получил уникальный опыт, добравшись из больницы на матч по американскому футболу в студенческой лиге США.



Фриза привезли на стадион в Линчбурге (штат Вирджиния) в кресле, а чтобы он мог руководить игрой, для него поставили кровать, а напротив нее экраны. У тренера была связь с помощниками, и он мог общаться с ними по ходу матча.