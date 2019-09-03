В США тренер руководил игрой лежа на кровати (видео)
Это войдет в историю.
Это войдет в историю.
Главный тренер Хью Фриз получил уникальный опыт, добравшись из больницы на матч по американскому футболу в студенческой лиге США.
Фриза привезли на стадион в Линчбурге (штат Вирджиния) в кресле, а чтобы он мог руководить игрой, для него поставили кровать, а напротив нее экраны. У тренера была связь с помощниками, и он мог общаться с ними по ходу матча.
«Вероятно, такое впервые произошло в федеральном эфире. Однажды это станет хорошим вопросом для викторины. Это была интересная идея, рад, что она пригодилась нам. Вообще это было странно, конечно», — рассказал после матча Фриз.
Такое
Илья Андреев