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3 сентября, источник: Sportmail.ru

В США тренер руководил игрой лежа на кровати (видео)

Это войдет в историю.

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Главный тренер Хью Фриз получил уникальный опыт, добравшись из больницы на матч по американскому футболу в студенческой лиге США.

Фриза привезли на стадион в Линчбурге (штат Вирджиния) в кресле, а чтобы он мог руководить игрой, для него поставили кровать, а напротив нее экраны. У тренера была связь с помощниками, и он мог общаться с ними по ходу матча.

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«Вероятно, такое впервые произошло в федеральном эфире. Однажды это станет хорошим вопросом для викторины. Это была интересная идея, рад, что она пригодилась нам. Вообще это было странно, конечно», — рассказал после матча Фриз.

Такое ноу-хау не помогло Либерти: команда Фриза проиграла Сиракьюзу 0:24.

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Илья Андреев

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