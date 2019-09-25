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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик мог выиграть 500 тысяч долларов, поставив 89 центов. Подвел один матч

Не фартануло.

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Источник: AP 2019

В США болельщик поставил 89 центов на исход 20 матчей по американскому футболу. При этом он угадал результаты 19 встреч, включая неожиданную победу «Джексонвилля» над «Теннесси».

Чтобы такой экспресс зашел, ему оставалось дождаться выигрыша «Вашингтона» во встрече с «Чикаго». Но в этом матче сенсации не случилось, и 500 тысяч долларов не достались любителю американского футбола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в этом году болельщик «Сент-Луиса» выиграл сто тысяч долларов, поставив на победу своей команды в Кубке Стэнли. В тот момент «Блюз» занимали последнее место в лиге, поэтому при ставке в 400 долларов, болельщик смог выиграть сто тысяч.

Илья Андреев

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