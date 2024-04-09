Международная федерация нетбола запретила участие трансгендеров

Международная федерация нетбола (World Netball) запретила участие спортсменов-трансгендеров в международных турнирах, сообщается на сайте организации.

Нетбол является разновидностью баскетбола, популярным среди стран Содружества наций. Согласно новой политике, до соревнований будут допускаться лишь те, кто зарегистрирован при рождении как женщина, а также спортсмены-трансгендеры, которые не испытывали «биологического воздействия тестостерона» в любой период жизни.

Представители федерации подчеркивают, что соревнования по нетболу подразумевают частые физические контакты, включая случайные контакты в воздухе, что создает неотъемлемый риск для безопасности спортсменов и вероятность несчастных случаев и травм. Отмечается, что соревнования по нетболу являются гендерно-ориентированными, так как средняя сила, выносливость и телосложение женщин ставит их в невыгодное положение по сравнению с мужчинами.

Ранее Международный союз велосипедистов и Всемирная легкоатлетическая ассоциация запретили трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами. Международная шахматная федерация временно запретила игрокам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в турнирах для женщин. Международная федерация плавания и Международный союз конькобежцев ужесточили правила участия трансгендеров в соревнованиях.

В 2021 году Международный олимпийский комитет опубликовал свод принципов для международных федераций по допуску трансгендеров до соревнований. Там, в частности, отмечалось, что «любой спортсмен, соответствующий критериям допуска, должен выступать в той гендерной категории, в которой чувствует себя лучше». В том же году первый спортсмен-трансгендер принял участие в Олимпийских играх — новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард не смогла выполнить ни одной успешной попытки в весовой категории свыше 87 кг, хотя считалась одной из претенденток на медали.