Гарет Бэйл выиграл свой первый трофей в гольфе

34-летний валлиец сыграл в паре с членом Зала славы гольфа, 60-летним шотландцем Колином Монтгомери. Его соперником был бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и экс-вторая клюшка планеты, американец Кори Пэвин. Матч закончился со счетом 2:1.

В команде Бэйла также выступил сербский теннисист Новак Джокович, который играл в паре с лучшим парагольфистом планеты, англичанином Киппом Попертом. Их дуэт одержал победу со счетом 3:1 над испанским пилотом «Формулы-1» Карлосом Сайнсом и итальянским парагольфистом Томмазо Перрино.

Команда Бэйла одержала две победы и еще один матч завершила вничью. Благодаря этому в послужном списке валлийца помимо 22 командных трофеев в футболе имеется и первый трофей в гольфе.

«Сегодня мне выпала честь сыграть в матче всех звезд на Кубке Райдера. Невероятные люди, особенный день и новый трофей в коллекции», — написал Бэйл в соцсетях по случаю победы.

Кубок Райдера — соревнование по гольфу между командами США и Европы, которое проводится каждые два года. В этом году турнир приходит в Риме с 29 сентября по 1 октября.