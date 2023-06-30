Гарет Бэйл получил орден Британской империи

Источник: Социальные сети Гарета Бэйла

Орден валлийцу на торжественном мероприятии в Виндзорском замке лично вручил принц Уэльский Уильям.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского. Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей», — написал Бэйл.

В январе этого года Бэйл объявил о завершении карьеры. Он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», мадридский «Реал» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За свою карьеру валлиец выиграл 18 командных трофеев, среди которых пять титулов победителя Лиги чемпионов и три чемпионских титула в испанской Ла Лиге.

Также на счету Бэйла 111 матчей за национальную сборную Уэльса, в которых он забил 41 мяч. В 2016 году Бэйл помог валлийской сборной впервые в истории квалифицироваться на чемпионат Европы, где их команда заняла третье место.