Джеймс Мэддисон удалил твиты, в которых критиковал «Тоттенхэм»

Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» согласовал с «Лестером» трансфер 26-летнего футболиста за 40 млн фунтов плюс бонусы.

Прежде чем завершить этот шаг, Мэддисон был вынужден вернуться к своим старым твитам и удалить те, которые критикуют «Тоттенхэм».

В двух твитах от 2012 и 2013 годов Мэддисон высказался против бывшей звезды «Тоттенхэма» Гарета Бэйла и показал свою неприязнь к клубу.

Первый твит 2012 года гласил: «Я рьяно ненавижу Гарета Бэйла. Угомонись, обезьяна, [Джек] Уилшир в 10 раз лучше тебя, шимпанзе».