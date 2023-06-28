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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Джеймс Мэддисон удалил твиты, в которых критиковал «Тоттенхэм»

Полузащитник сборной Англии удалил свои старые твиты с критикой «Тоттенхэма» и ее бывшего лидера Гарета Бэйла.

Лестер
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма». «Тоттенхэм» согласовал с «Лестером» трансфер 26-летнего футболиста за 40 млн фунтов плюс бонусы.

Прежде чем завершить этот шаг, Мэддисон был вынужден вернуться к своим старым твитам и удалить те, которые критикуют «Тоттенхэм».

В двух твитах от 2012 и 2013 годов Мэддисон высказался против бывшей звезды «Тоттенхэма» Гарета Бэйла и показал свою неприязнь к клубу.

Первый твит 2012 года гласил: «Я рьяно ненавижу Гарета Бэйла. Угомонись, обезьяна, [Джек] Уилшир в 10 раз лучше тебя, шимпанзе».

А в другом, от марта 2013 года, Мэддисон написал: «Надеюсь, Луис Суарес уничтожит “Тоттенхэм” сегодня, не люблю “шпор”! Особенно эту обезьяну, о которой все говорят!».

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 Джеймс Мэддисон удалил твиты, в которых критиковал «Тоттенхэм»
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