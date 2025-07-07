Измены, слезы, миллионы: 5 спортсменов, которые разрушили браки на глазах у всех

В 2008 году пара поженилась, а уже через год Уэйн снова оказался в центре скандала. Эскортница Дженни Томпсон утверждала, что встречалась с ним за тысячу фунтов за ночь — как раз когда Колин была беременна первым ребенком. Позже к ней добавилась Хелен Вуд — их свидания с футболистом проходили вдвоем. В 2017 году история повторилась: содержанка Лаура Симпсон рассказала, что провела вечер с Уэйном. В том же году футболиста заметили с таинственной брюнеткой в отеле Ванкувера.