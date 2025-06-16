4 самых обсуждаемых спортивных свадьбы этого лета — от фигуристов до футболистов

В этой статье мы расскажем о самых обсуждаемых спортсменах, которые либо уже сыграли свадьбу в начале лета, либо готовятся к ней в ближайшие месяцы. Узнаем подробности о том, как проходили церемонии, где они состоятся, какие неожиданные детали и реакции фанатов сопровождают эти события. Каждая из этих историй наполнена теплом, любовью, и, как это принято у спортсменов, невероятной волей к победе.
Футболист «Зенита» Луис Энрике и модель Тэмми Парисото
Лето 2025 года уже запомнилось не только жарким солнцем и яркими стартами на футбольных полях, но и одной из самых трогательных свадеб в российском спорте. Центром внимания стал бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике, который официально связал себя узами брака с моделью Тэмми Парисото. Свадьба прошла в узком кругу, однако пара не стала скрывать свое счастье от поклонников — Энрике лично опубликовал несколько фотографий с церемонии в своем профиле в соцсетях.
Пара была знакома еще до переезда Луиса в Санкт-Петербург, но их отношения начали активно развиваться именно в России. По данным инсайдеров, Тэмми часто прилетала к любимому на матчи, а после его травмы в марте 2025 года практически не выходила из клиники, где проходил реабилитацию футболист. «Это был тяжелый период, но она помогла мне поверить, что я вернусь сильнее», — признался сам Энрике в интервью официальному каналу клуба.
Фигурист Дмитрий Соловьев и гимнастка Дина Аверина
Весной 2025 года спортивная общественность была потрясена трогательным признанием в любви от одного из самых известных российских фигуристов Дмитрия Соловьева. После нескольких месяцев интриг и намеков в соцсетях спортсмен, наконец, раскрыл дату своей свадьбы с гимнасткой Диной Авериной. Торжество состоится 7 июля — за сутки до Дня семьи, любви и верности, что многим поклонникам пары показалось символичным.
Их роман начался задолго до официального объявления. Пара познакомилась еще в 2023 году на съемках популярного ледового шоу «Ледниковый период», где выступали в составе звездных пар. Их совместные номера не только покорили зрительские рейтинги, но и, как оказалось, помогли зародиться настоящим чувствам. По словам близких друзей, именно тогда между спортсменами проскочила искра, которая со временем переросла в крепкие, взаимные отношения.
Предложение было сделано 14 февраля, но официально стало известно лишь спустя несколько дней. Дмитрий устроил романтический вечер в закрытом катке в Подмосковье, где они когда-то репетировали вместе. В финале вечера, стоя на льду под светом софитов, он опустился на одно колено и протянул кольцо. Дина, не скрывая эмоций, согласилась.
Баскетболист Михаил Кулагин и теннисистка Яна Сизикова
Если говорить о неожиданных, но невероятно стильных тандемах этого лета, то сложно не упомянуть свадьбу российской теннисистки Яны Сизиковой и баскетболиста Михаила Кулагина. Их церемония прошла 6 июня 2025 года.
Яна, которая к этому моменту уже закрепилась на 63-й строчке рейтинга WTA в парном разряде, всегда славилась своей собранностью и сдержанной харизмой на корте. В личной жизни, как оказалось, девушка тоже предпочитает все держать под контролем — именно она взяла организацию свадьбы в свои руки. На своей странице в соцсетях спортсменка опубликовала серию фотографий с торжества. Михаил Кулагин, известный по выступлениям за «Зенит» и сборную России по баскетболу, признался в одном из интервью после свадьбы, что волновался больше, чем перед решающим матчем.
Свадьба прошла в загородном особняке под Санкт-Петербургом, стилизованном под классический европейский дворец. Гостей поразило сочетание спортивной тематики и романтической атмосферы: вместо стандартных цветочных композиций на столах стояли миниатюрные ракетки с букетами, а зону для фуршета оформили в виде баскетбольной площадки в миниатюре. Даже свадебный торт был сделан в форме корта — с шарами вместо мячей и фигурками жениха и невесты в спортивной форме.
Футболист «ЦСКА» Егор Ушаков и актриса Стася Милославская
В первых числах июня 2025 года общественность узнала о неожиданной помолвке актрисы Стаси Милославской и молодого полузащитника «ЦСКА» Егора Ушакова. Их роман, который до того момента успешно скрывался от публики, в одно мгновение стал одним из самых обсуждаемых событий месяца.
Все произошло в Турции 30 мая на концерте Валерия Меладзе. То, что казалось обычным вечером отдыха, превратилось в настоящую сцену из кино. Егор неожиданно вышел на сцену под аплодисменты зрителей, а затем, взяв микрофон, обратился к своей любимой: «Стась, я люблю тебя». После этих слов он опустился на одно колено и достал кольцо. Ошарашенная Стася, стоявшая в первом ряду, закрыла лицо руками, а через секунду радостно ответила «Да!» Зал взорвался аплодисментами, а сам Валерий Меладзе добавил: «Ну что, давайте за молодых!».
Егор Ушаков, которому на момент помолвки было всего 22 года, уже успел зарекомендовать себя как один из перспективных игроков «ЦСКА». Его стремительное развитие в клубе и сборной России делает его одной из главных надежд российского футбола нового поколения. А Стася Милославская, 30-летняя актриса театра и кино, давно завоевала любовь публики благодаря работе в популярных сериалах и участию в театральных постановках. Их связь вызвала интерес не только у спортивных и культурных обозревателей, но и у психологов, которые отметили необычную разницу в возрасте и профессиональных сферах.
Хотя официальная дата свадьбы пока остается в секрете, в кругах друзей пары уже ходят слухи, что торжество может состояться летом или осенью 2025 года. По информации некоторых источников, Стася хочет провести церемонию в загородном особняке под Москвой или даже в Армении — родине ее предков.
Лето 2025 года станет по-настоящему трогательным и запоминающимся для спортивного мира — не только из-за ярких побед на поле, корте или льду, но и благодаря большим чувствам, которые спортсмены открыто делят со своими избранниками. Похоже, в этом сезоне спорт и чувства нашли общий язык, напомнив нам, что даже самые сильные и выносливые тоже мечтают о поддержке и семейном счастье.