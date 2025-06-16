4 самых обсуждаемых спортивных свадьбы этого лета — от фигуристов до футболистов

Яна, которая к этому моменту уже закрепилась на 63-й строчке рейтинга WTA в парном разряде, всегда славилась своей собранностью и сдержанной харизмой на корте. В личной жизни, как оказалось, девушка тоже предпочитает все держать под контролем — именно она взяла организацию свадьбы в свои руки. На своей странице в соцсетях спортсменка опубликовала серию фотографий с торжества. Михаил Кулагин, известный по выступлениям за «Зенит» и сборную России по баскетболу, признался в одном из интервью после свадьбы, что волновался больше, чем перед решающим матчем.