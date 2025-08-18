Муха помогла гольфисту забить мяч в лунку: видео

Турнир с призовым фондом 20 млн долларов прошел в минувшее воскресенье в американском штате Мэриленд. После одного из ударов Флитвуда мяч остановился на самом краю лунки. Неожиданно на помощь 34-летнему британцу пришла муха, которая приземлилась на мяч, начала двигаться по его поверхности, после чего мяч сдвинулся с места и закатился в лунку.