Муха помогла гольфисту забить мяч в лунку: видео

Турнир с призовым фондом 20 млн долларов прошел в минувшее воскресенье в американском штате Мэриленд. После одного из ударов Флитвуда мяч остановился на самом краю лунки. Неожиданно на помощь 34-летнему британцу пришла муха, которая приземлилась на мяч, начала двигаться по его поверхности, после чего мяч сдвинулся с места и закатился в лунку.
На детальном повторе заметно, что именно движения мухи привели к тому, что мяч, вес которого примерно в три тысячи раз больше массы насекомого, потерял равновесие и провалился в лунку.
Таким образом, Флитвуд оформил «берди» и сэкономил одну попытку, что позволило ему занять четвертое место на турнире и заработать 910 тыс. долларов призовых. Благодаря этому результату британец поднялся на три позиции в мировом рейтинге PGA Tour — с 13-й на 10-ю строчку.
Томми Флитвуд является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже.