$100 миллионов за измену: 5 спортсменов, которые потеряли состояние после развода

Высокие доходы в спорте редко гарантируют финансовую стабильность: ведь чем больше активов и контрактов, тем громче звучат бракоразводные процессы. Когда личная жизнь суперзвезд становится достоянием прессы, на кону оказываются не только дома, автомобили и инвестиции, но и репутация, от которой зависят многомиллионные спонсорские сделки.
В этой подборке — пять спортсменов, которые потеряли десятки и даже сотни миллионов долларов после разводов, для которых развод стал началом стремительного падения.
Тайгер Вудс — $100 миллионов за измену
В конце 2009 года карьера одного из самых успешных гольфистов в истории резко пошла под откос. После автомобильной аварии у дома Вудса СМИ начали публиковать расследования о его многочисленных изменах жене, бывшей модели Элин Нордегрен. Позднее эти интрижки подтвердились. Скандал разгорелся на весь мир: Вудс потерял спонсорские контракты с Gatorade, AT&T и Accenture, а его репутация идеального спортсмена рухнула за считаные недели.
Развод завершился в 2010 году, и Вудс выплатил Нордегрен около $100 миллионов компенсации, а также передал часть совместного имущества. Финансовый удар оказался колоссальным: кроме потерь в личном капитале, он несколько лет не выигрывал крупных турниров и выпал из топа мирового рейтинга.
Лишь к середине 2010-х Вудс сумел частично восстановить и форму, и имидж, но развод стал одной из самых дорогостоящих и болезненных точек его карьеры.
Майкл Джордан — самый дорогой развод в спорте
Легенда NBA и шестикратный чемпион лиги прожил в браке с Хуанита Ваной почти 17 лет. В 2002 году Хуанита уже подавала на развод, ссылаясь на «непримиримые разногласия», но тогда супруги помирились. Однако спустя несколько лет напряжение вернулось, и в 2006 году они все же расторгли брак по обоюдному согласию. По сообщениям СМИ, Хуанита получила около $168 миллионов, а также несколько домов и часть совместных инвестиций — это сделало их расставание самым дорогим бракоразводным процессом в истории спорта на тот момент.
Для Джордана финансовый удар не стал критическим — к тому времени он уже завершил карьеру игрока и строил бизнес-империю, в том числе совместно с Nike, запустив линию Air Jordan. Однако в медиа его личная жизнь на время затмила спортивные достижения: таблоиды обсуждали не его рекорды, а дележ имущества.
Позже Джордан признавался, что именно после развода стал осторожнее в публичных комментариях и делах, чтобы не допустить повторения скандалов.
Борис Беккер — развод и череда долгов
Немецкий теннисист и многократный победитель Уимблдон женился на дизайнере Барбаре Беккер в 1993 году — их союз считался одной из самых ярких спортивных пар Европы. Однако в 2001 году они объявили о разводе: Барбара подала документы после слухов о многочисленных изменах Беккера и его признания во внебрачной связи. Развод обошелся спортсмену примерно в 12 миллионов фунтов стерлингов, а также часть недвижимости и долю в совместных активах.
Потеря значительной части состояния стала для Беккера началом череды финансовых проблем. Уже через несколько лет он оказался втянут в споры с налоговыми органами, а позже начал распродавать имущество, чтобы покрыть долги. В 2017 году суд в Лондоне признал его официальным банкротом — к этому моменту состояние экс-чемпиона было практически исчерпано.
Развод стал первым звеном в цепочке событий, которые разрушили финансовую стабильность одного из самых титулованных теннисистов Европы.
Льюис Хэмилтон — разрыв, который дорого стоил
Семикратный чемпион Formula 1 несколько лет встречался с певицей Николь Шерзингер. Их отношения длились с 2007 по 2015 год и сопровождались постоянными расставаниями и примирениями, о которых писали все таблоиды. Хотя официального брака не было, пара вела совместный быт, инвестировала в недвижимость и имела общие активы, включая дом в Лос-Анджелес и коллекцию автомобилей.
После окончательного разрыва Шерзингер получила крупные компенсации и часть совместных вложений, а Хэмилтону пришлось несколько месяцев восстанавливать репутацию в прессе, которая обсуждала не его победы, а громкий разрыв. По словам близких к ним источников, Шерзингер хотела семьи и детей, а Хэмилтон в то время был сосредоточен исключительно на гонках — именно разное видение будущего и стало главной причиной окончательного разрыва в 2015 году.
По данным западных СМИ, на урегулирование финансовых вопросов ушли миллионы фунтов, хотя точные суммы стороны не раскрывали. Разрыв не обанкротил гонщика, но на время отвлек от спорта и стал одним из самых обсуждаемых скандалов в его карьере вне трассы.
Майк Тайсон — разводы и многомиллионные компенсации
Легендарный боксер дважды проходил через громкие разводы, которые серьезно ударили по его финансам. Первый брак с актрисой Робин Гивенс продлился всего год и закончился скандалом: Гивенс обвиняла Тайсона в агрессии, а СМИ превратили их расставание в публичное шоу. После развода в 1989 году она получила около $10 миллионов и часть совместного имущества.
Второй брак с Моникой Тернер оказался спокойнее, но завершился в 2003-м с выплатой около $6,5 миллионов и правом собственности на дом в Вашингтон. Эти суммы, вместе с растратами, судебными исками и налоговыми долгами, привели Тайсона к официальному банкротству уже в 2003 году — по оценкам, к тому времени он потерял более $300 миллионов, заработанных за карьеру.
Разводы стали важной частью его финансового краха и символом того, как быстро может исчезнуть состояние даже у самой громкой звезды бокса.