$100 миллионов за измену: 5 спортсменов, которые потеряли состояние после развода

Легенда NBA и шестикратный чемпион лиги прожил в браке с Хуанита Ваной почти 17 лет. В 2002 году Хуанита уже подавала на развод, ссылаясь на «непримиримые разногласия», но тогда супруги помирились. Однако спустя несколько лет напряжение вернулось, и в 2006 году они все же расторгли брак по обоюдному согласию. По сообщениям СМИ, Хуанита получила около $168 миллионов, а также несколько домов и часть совместных инвестиций — это сделало их расставание самым дорогим бракоразводным процессом в истории спорта на тот момент.