Российская гимнастка решила выступать за сборную Сирии

«К нам обратились представители Национального олимпийского комитета Сирии с просьбой о помощи в развитии спортивной гимнастики в их стране. И так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом. Александра продолжает тренироваться и выступать внутри России с возможностью разово выехать и выступить за сборную Сирии за рубежом», — сказал Богданов.