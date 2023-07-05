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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская гимнастка решила выступать за сборную Сирии

Российская гимнастка Александра Максимова сменила спортивное гражданство на сирийское. Об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

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Источник: Sportnick

За сборную Сирии 16-летняя гимнастка выступит на Панарабских играх, которые стартуют в Алжире 5 июля. Переход спортсменки подтвердил ее тренер Алексей Богданов.

«К нам обратились представители Национального олимпийского комитета Сирии с просьбой о помощи в развитии спортивной гимнастики в их стране. И так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом. Александра продолжает тренироваться и выступать внутри России с возможностью разово выехать и выступить за сборную Сирии за рубежом», — сказал Богданов.

На чемпионате России 2023 года Максимова выступала на брусьях и в опорном прыжке, заняв в квалификации многоборья 76-е место. В командном турнире чемпионата Максимова в составе сборной Владимирской области заняла четвертое место.

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