Российская гимнастка решила выступать за сборную Сирии
Российская гимнастка Александра Максимова сменила спортивное гражданство на сирийское. Об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
Российская гимнастка Александра Максимова сменила спортивное гражданство на сирийское. Об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
За сборную Сирии 16-летняя гимнастка выступит на Панарабских играх, которые стартуют в Алжире 5 июля. Переход спортсменки подтвердил ее тренер Алексей Богданов.
«К нам обратились представители Национального олимпийского комитета Сирии с просьбой о помощи в развитии спортивной гимнастики в их стране. И так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом. Александра продолжает тренироваться и выступать внутри России с возможностью разово выехать и выступить за сборную Сирии за рубежом», — сказал Богданов.
На чемпионате России 2023 года Максимова выступала на брусьях и в опорном прыжке, заняв в квалификации многоборья 76-е место. В командном турнире чемпионата Максимова в составе сборной Владимирской области заняла четвертое место.