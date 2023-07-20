Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова ранее была удостоена второй (2018), третьей (2008) и четвертой (2005) степеней этой награды.

— За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну — главного тренера спортивной сборной команды РФ по художественной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России, город Москва», — говорится в документе.

30 июля Ирине Александровной Винер-Усмановой исполняется 75 лет.