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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда российских граждан. Среди награжденных есть глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова ранее была удостоена второй (2018), третьей (2008) и четвертой (2005) степеней этой награды.

— За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну — главного тренера спортивной сборной команды РФ по художественной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России, город Москва», — говорится в документе.

30 июля Ирине Александровной Винер-Усмановой исполняется 75 лет.

Как тренер Винер-Усманова подготовила целый ряд известнейших гимнасток, среди них: заслуженные мастера спорта — серебряный призер Атланты Яна Батыршина; победительница Игр в Сиднее Юлия Барсукова; бронзовый призер Сиднея и чемпионка Афин Алина Кабаева; серебряный призер Одимпиады в Афинах Ирина Чащина; чемпионка Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Евгения Канаева; серебряный призер Лондона Дарья Дмитриева; чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро Олимпиады Маргарита Мамун; серебряный призер 2016 года Яна Кудрявцева; серебряный призер Игр в Токио Дина Аверина и другие.

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