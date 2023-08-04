Олимпийская чемпионка впервые примет участие в соревнованиях после нервного срыва

Летом 2021 года на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье. Она не выступила в вольных упражнениях, в соревнованиях в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. В упражнении на бревне американка завоевала бронзовую медаль. Изначально сообщалось, что гимнастка не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам, но после она призналась, что у нее не было травмы. По словам 19-кратной чемпионки мира, она не хотела продолжать соревноваться из-за досады после неудачного опорного прыжка.