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18:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка впервые примет участие в соревнованиях после нервного срыва

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз примет участие на турнире впервые за два года после нервного срыва, сообщается на сайте Федерации гимнастики США.

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Источник: AP 2023

Соревнования пройдут с 4-го по 6 августа в городе Хоффман-Эстейтс. Они являются подготовительными перед национальным чемпионатом США.

Летом 2021 года на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье. Она не выступила в вольных упражнениях, в соревнованиях в опорном прыжке и на разновысоких брусьях. В упражнении на бревне американка завоевала бронзовую медаль. Изначально сообщалось, что гимнастка не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам, но после она призналась, что у нее не было травмы. По словам 19-кратной чемпионки мира, она не хотела продолжать соревноваться из-за досады после неудачного опорного прыжка.

На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр. Она входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Сейчас спортсменке 26 лет.

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