Ляйсан Утяшева: от чемпионки в гимнастике до успешной карьеры в шоу-бизнесе

Детство и юность

Ляйсан Утяшева родилась 28 июня 1985 года в поселке Раевский в Башкирии. Отец — Альберт Утяшев, историк. Мать — Зульфия Утяшева, библиотекарь. Имя их новорожденной дочери выбрала бабушка. Поскольку в тот летний день шел теплый дождь, который в Башкирии называют «лийсанским» (ласковым), девочку решили назвать именно так. Вскоре после рождения дочери семья переехала в Уфу, а в 1989 году — в Волгоград.

Родители хотели отдать Утяшеву в балетную школу, но все изменила случайная встреча в магазине. На девочку обратила внимание заслуженный тренер по художественной гимнастике Надежда Касьянова. В это время Ляйсан училась в гимназии № 50, и тренер посоветовала матери перевести девочку в спортивную школу. Мать поставила Ляйсан условие: чтобы заниматься гимнастикой, дочь должна хорошо учиться. Утяшева так и поступила, успешно совмещая тренировки и соревнования со школой. Ляйсан стала заниматься у Касьяновой, а с 1994 года — у тренера Татьяны Сорокиной.

Когда Утяшевой было 12 лет, она переехала в Москву, где занималась у заслуженного тренера Аллы Яниной и заслуженного мастера спорта СССР по художественной гимнастике Оксаны Скалдиной.

Успехи в художественной гимнастике

Когда Утяшева переехала в столицу, то попала в сборную России, а уже через два года ей присвоили звание «Мастера спорта». С 2000 года началась череда значимых побед на различных соревнованиях.

В 2000 году гимнастка стала серебряным призером турнира, посвященного памяти спортсменки Оксаны Костиной. В сентябре 2001 года Утяшева стала абсолютной победительницей во всех шести дисциплинах на этапе Кубка мира в Берлине. На призовые в размере 20 тысяч долларов Утяшева купила однокомнатную квартиру в Москве. В октябре того же года она выиграла золото чемпионата мира в Мадриде в командном первенстве. Спортсменке было присвоено звание «Мастера спорта международного класса». Позднее Ляйсан лишили медали из-за дисквалификации партнеров по команде Алины Кабаевой и Ирины Чащиной.

С 2002 года Утяшева начала тренироваться под руководством президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер и Веры Шаталиной. Победы не заставили себя ждать. Ляйсан Утяшева заняла второе место на международном турнире в Словении, победила на неофициальном чемпионате мира во Франции, в многоборье и в трех видах на Юношеских играх в Москве.

Ляйсан Утяшева во время соревнований | Источник: РИА "Новости"

Травма и завершение спортивной карьеры

В сентябре 2002 года на показательных выступлениях в Самаре Ляйсан неудачно приземлилась на плохо подготовленные маты и повредила ступню. Обычное обследование не показало серьезной травмы, и спортсменка продолжила тренировки. Боль не давала гимнастке покоя, а врачи не могли понять в чем дело. Поползли слухи о звездной болезни Утяшевой и симуляции.

Утяшева и Ирина Винер | Источник: РИА "Новости"

Ирина Винер отправила Ляйсан в немецкую клинику. Там, на углубленном обследовании Утяшева прошла магнитную томографию, и ей поставили диагноз: множественные переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение из-за постоянного переноса нагрузки костей ступни другой ноги. Было опасение, что Ляйсан не только вынуждена будет завершить карьеру, но и не сможет ходить. Вернувшись в Россию, девушка отправилась к хирургам. Врачи провели пять операций, вставили штифт, который скрепляет переломы ладьевидной кости, однако они не срастались.

Ляйсан позже рассказала о своем состоянии:

Была угроза того, что я не смогу ходить. Диагноз был страшным: «Ходим в гипсе два года, если кость не срастется после шестой операции, то, скорее всего, будем спиливать и ставить протез в подъемную зону». Это прозвучало как приговор. Я каждый раз закрывала глаза и представляла, как мои кости срастаются. В моей другой реальности Ляйсан была на ногах, Ляйсан танцевала. И когда через год и восемь месяцев мне сделали томографию, врачи не поверили своим глазам — кость начала срастаться. Теперь я точно знаю, что все возможно. Ляйсан Утяшева

В 2004 году Утяшева вернулась в спорт. Она вновь выступала в составе сборной России, стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях, побеждала на международных турнирах в Латвии, Франции. Собиралась выступать до Олимпиады в Пекине, но в апреле 2006 года на очередной тренировке у спортсменки «вылетело» колено, девушке наложили гипс. Посовещавшись с Ириной Винер, Ляйсан окончательно решила покинуть спорт, на тот момент ей был 21 год.

Именем Ляйсан Утяшевой названы четыре сложных элемента в художественной гимнастике. Медали на чемпионатах мира или Олимпиаде Утяшева завоевать не успела.

Карьера в шоу-бизнесе

В 2008 году Ляйсан начала работать на телевидении. Карьера Утяшевой началась на канале НТВ, девушка работала там два года. Она вела такие программы как: «Главная дорога», «Личный тренер», «НТВ утром». На телеканале «Живи» Ляйсан вела авторскую передачу «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой».

Много шума наделала ее автобиографическая книга «Несломленная», презентация которой состоялась в 2008 году. А в ноябре 2009 года состоялась премьера танцевального шоу Утяшевой «Знак бесконечности».

В 2012 году на радио «Романтика» стартовала новая передача Ляйсан, в которую спортсменка приглашала знаменитых музыкантов, актеров и за чашкой чая беседовала о жизни, мечтах и стремлениях.

Семь сезонов Утяшева отработала ведущей программы «Танцы» на телеканале ТНТ. А когда проект закрыли, появились «Новые танцы», где Ляйсан также выступила в роли ведущей.

Впервые как актриса Ляйсан снялась в камео в сериале «Воронины». В 2012 году она была замечена в небольшой роли в сериале «Чемпионки».

В 2015 году Утяшева появилась в клипе певицы Елки на композицию «Я тебя буду ждать». Спустя несколько лет Елка представила клип на песню «Впусти музыку». В создании проекта участвовали Утяшева с мужем Павлом Волей, Тимур Батрутдинов, Александр Гудков и другие. По задумке, знаменитости записали домашние видео по своим сценариям. Им разрешалось дурачиться, хулиганить и смеяться.

Чем занимается сейчас

На своем YouTube-канале Ляйсан ведет шоу «Дерзкая готовка». Это смесь кулинарного шоу с интервью. Утяшева приглашает на кухню звездного гостя и беседует с ним, пока они стоят у плиты и готовят. Ляйсан приглашает к себе артистов, актеров, спортсменов, комиков и блогеров.

На том же YouTube-канале во времена пандемии Ляйсан со своим мужем вели шоу «Зарядка с Ляйсан Утяшевой». Утяшева и Воля тренировались онлайн со звездными гостями, такими как Александр Ревва, Тимати, Александр Гудков, Зиверт и другие.

Ляйсан с Павлом занимаются проектом «Сила воли». Это онлайн школа здорового образа жизни.

Утяшева с мужем Павлом Волей | Источник: РИА "Новости"

В 2017 году году Ляйсан Утяшева сделала театрально-танцевальное шоу «BOLERO». В преддверии события гимнастка посетила программу Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Утяшева рассказала, что задумка масштабного проекта зрела давно. Шоу существовало четыре года. В создании театрально-танцевальной постановки приняли участие известные российские хореографы Екатерина Решетникова и Игорь Рудник.

«Наш спектакль сбивает с толку, порождает абсолютно разные чувства. Да, мы переворачиваем привычный мир с ног на голову, исследуем настоящее и заглядываем в будущее. И, конечно, идеальным людям вход воспрещен», — рассказала Ляйсан Утяшева.

В 2021 году Ляйсан решила поставить танцевальный спектакль «Carmen P.S» и сыграть в нем главную роль. В постановке нет ни одного слова — все чувства передает танец. Сейчас труппа со спектаклем гастролирует по городам России.

Утяшева в танцевальном спектакле | Источник: РИА "Новости"

Утяшева вела шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3 в 2022 году и программу «Вкусно с Ляйсан» на этом же канале в 2023 году.

Вместе с мужем Павлом Волей она сыграла в фильме «СамоИрония судьбы!». Также Ляйсан досталась роль Равшаны в сатирической комедии «Танцы на высоте».

Недавно Утяшева и Воля совместно выступили в роли ведущих реалити-шоу «Выжить в Дубае». Утяшева увидела в этом шоу еще и социальный эксперимент. Среди участников и звезды шоу-бизнеса, и обычные люди. И каждому нужно было пройти испытание — либо безжалостной пустыней, либо роскошью. В обоих случаях трансформации были неизбежны. ﻿

Интересные факты

В детстве по наставлению родных Ляйсан Утяшева исповедовала ислам, но затем приняла православие;

Кумир Ляйсан из мира искусства — Майя Плисецкая, а иконой стиля она считает голливудскую актрису Анджелину Джоли;

Любимый город девушки — Барселона. Именно его она считает городом любви;

Ляйсан была очень близка со своей матерью, которая жила с ней и была ее бессменным спутником на всех мероприятиях. В 2012 году мама спортсменки, Зульфия Утяшева, умерла от сердечного приступа в возрасте 47 лет. Спортсменка тяжело переживала трагедию;

Хотя Ляйсан носит броский макияж и часто меняет стрижки, в выборе одежды она консерватор. Телеведущая предпочитает не экспериментировать. Любимая марка — Yves Saint Laurent. Утяшева признается, что предмет гардероба этого бренда — желанный подарок по любому поводу.