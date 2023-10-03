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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на детские соревнования в Сингапуре

Российским спортсменкам не разрешили принять участие в детских соревнованиях по художественной гимнастике, проходящих на территории Сингапура. Сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало. Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», — приводит слова Винер ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку ситуации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.

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